Paris İstinaf Mahkemesi, dev banka BNP Paribas’nın eski kıdemli yöneticisi Omar Alami lehine daha önce verilen tazminat kararını iptal etti. Banka çalışanlarının "duygusal terör" ve "feodal yönetim" olarak adlandırdığı çalışma ortamına dair sunduğu tanıklıklar, yargı sürecinin seyrini değiştirdi. Kararla birlikte Alami, yaklaşık 2 milyon dolar değerindeki tazminat ve bonus haklarından mahrum kaldı.

ÇALIŞANLARIN TANIKLIKLARI KARARI BELİRLEDİ

Hisse senedi türevleri satış birimi eski başkanı olan Alami, 2019 yılında "ağır kusur" gerekçesiyle işten çıkarılmıştı. İş mahkemesinin 2022 yılında verdiği tazminat kararına bankanın itiraz etmesi üzerine dava istinafa taşındı. Mahkeme heyeti, çalışanların ifadelerini inceleyerek bankacının yönetim tarzının profesyonel sınırları aştığına hükmetti. Bir çalışanın "Hayatımda hiç bu kadar mutsuz hissetmemiştim" ifadesi mahkeme kayıtlarına geçti.

HATALI İŞLEM SONUCU ÇALIŞANA HAKARET İDDİALARI

Fesih sürecini tetikleyen temel olay Alami'nin bir işlemciyi 800 bin euroluk hata yaptığı iddiasıyla iş arkadaşları önünde ağır sözlerle eleştirmesi oldu. Söz konusu hatanın daha sonra gerçekleşmediği anlaşıldı. Ancak mahkeme, bu olayı tek başına değil Alami'nin genel yönetim biçiminin bir parçası olarak değerlendirdi. Mahkeme bankanın iç soruşturmasında ortaya çıkan sistematik baskı ve stres ortamını haklı fesih için yeterli buldu.

BONUSLARI VE TAZMİNATI İPTAL EDİLDİ

İstinaf mahkemesinin nisan ayında açıkladığı kesinleşen karara göre Alami’ye ödenmesi öngörülen 1,7 milyon euro (2 milyon dolar) tutarındaki tazminatın yanı sıra 650 bin euro değerindeki ertelenmiş bonus hakkı da geri alındı. Mahkeme işten çıkarma gerekçelerinin somut verilere ve tanık beyanlarına dayandığını tescil etti.

AYRIMCILIK İDDİASI KANITLANAMADI

Yargılama sürecinde kendisinin Fas asıllı olması nedeniyle ayrımcılığa uğradığını iddia eden Omar Alami, kendisine yönelik bazı lakaplar takıldığını öne sürmüştü. Ancak Paris İstinaf Mahkemesi, bu iddiaları destekleyecek somut bir kanıt sunulamadığı gerekçesiyle ayrımcılık savunmasını reddetti. Mahkeme, fesih bildirimindeki ifadelerin ayrımcılık değil çalışanların maruz kaldığı ağır stresin yansıması olduğu tespitinde bulundu.