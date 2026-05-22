Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren yollara düştü. Tatilcilerin yola çıkmasıyla birlikte Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde ulaşımda ciddi bir yoğunluk yaşanmaya başladı. Otoyolun özellikle Bolu Dağı ve Elmalık mevkilerinde Ankara yönüne doğru giden araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu.
(Yoğunluk Ankara yönünde ilerliyor)
TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
Otoyol üzerindeki artan araç sayısı nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
Yollardaki araç kalabalığı, güzergah üzerindeki tesislere de yansıdı. Sürücülerin ve yolcuların mola vermek için tercih ettiği Bolu Dağı mevkiindeki dinlenme tesislerinde bayram tatiline çıkan vatandaşlar nedeniyle büyük bir yoğunluk meydana geldi.