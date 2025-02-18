ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya ve ABD'nin Ukrayna'daki savaşı sonlandırmak için yapacağı görüşmeler öncesinde Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tammy Bruce, "Bakan, Gazze'de bölge güvenliğine de katkıda bulunacak bir düzen kurulmasının önemini vurguladı" dedi.

Bruce, Rubio ile Salman'ın İsrail ile Hamas arasında geçen ay imzalanan ateşkesin sürdürülmesi konusundaki kararlılıklarını ifade ettiklerini ve Suriye, Lübnan ve Kızıldeniz konularını ele aldıklarını söyledi.

Önceki gün İsrail'e giden Rubio, bugün Suudi Arabistan'da Rus mevkidaşı ile ikili ilişkileri ve Ukrayna'daki savaşı ele alacak.

RİYAD'DA KİMLER BULUNACAK?

Riyad'da gerçekleşecek müzakereler, Başkan Donald Trump’ın geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından geldi.

Trump, seçim kampanyası sırasında Ukrayna savaşını sona erdirme sözü vermiş ve üst düzey yetkililere bu yönde diplomatik süreci başlatma talimatı vermişti.

Görüşmelere ABD adına Dışişleri Bakanı Rubio, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Beyaz Saray temsilcisi Steve Witkoff’un katılması bekleniyor.

Rus heyetinde ise Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin dış politika danışmanı Yuri Uşakov’un yer alacağı açıklandı.

GÖRÜŞMELERİN SONUCU NE OLACAK?

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bruce, görüşmelerin olası bir Trump-Putin zirvesine zemin hazırlayıp hazırlamayacağı sorusuna, “Sanırım bu toplantı, daha fazla neler yapılabileceğine karar verilecek bir buluşma olacak. Katılan herkesin deneyimli olduğunu düşünüyorum” yanıtını verdi.

Bruce, görüşmelerin yalnızca Trump ve Putin arasındaki ilk görüşmenin devamı niteliğinde olduğunu belirterek, “Bunu ayrıntılarla ilgili bir müzakere süreci olarak görmemek gerekiyor. Asıl mesele, ilk adımın mümkün olup olmadığına karar vermek” dedi.

Yetkililer, görüşmelerin ardından tarafların nasıl bir yol izleyeceğine dair daha net bir tablonun ortaya çıkacağını söylüyor.