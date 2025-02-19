İstanbul’u geçtiğimiz hafta etkisi altına alan Sibirya kaynaklı soğuk hava dalgasında kar yağışı çoğunlukla yüksek kesimlerde görülürken, bazı bölgelerde ise kar hiç düşmemişti. Ancak bu kez, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı tahminlere göre, tüm İstanbul genelinde etkili olacak bir kar yağışı bekleniyor.

Bugün itibarıyla, İstanbul'da karla karışık yağmur şeklinde başlayan yağış, cuma günü itibarıyla kara dönüşecek. Cumadan itibaren etkisini arttırarak, pazartesi sabahına kadar kar yağışı devam edecek. Bu süreçte İstanbul’un her noktasında kar bekleniyor. Meteoroloji, kent genelinde kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceğine dair uyarı yaptı.

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul'da beklenen kar yağışı hakkında açıklamalarda bulundu. Tek, "Cuma ve cumartesi günü kar yağışı İstanbul'da etkili olacak. Pazar günü etkisini azaltacak ve pazartesi İstanbul'u terk edecek" dedi.

Kar yağışının İstanbul'un her bölgesinde etkili olacağına dikkat çeken Tek, "Kar yağışı önce Anadolu Yakası'nda etkili olacak. Cuma günü İstanbul'un tamamı eşit şekilde kar alacak. Cumayı cumartesiye bağlayan gece de kar yağışı etkili olacak" şeklinde konuştu.

Tek, İstanbul'un her tarafında kar topu oynanacak seviyede bir kar kalınlığının beklediğini de sözlerine ekledi. Ayrıca, Perşembe ve cuma günü okulların tatil olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Tek, "Gece sıcaklıklar eksi 5 dereceye kadar düşebilir. Uzun zamandır böyle bir soğuk hava dalgası gelmemişti" dedi.

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Hava koşulları nedeniyle, İstanbul Havalimanı'ndan yapılan açıklamada bazı uçuşların iptal edildiği duyuruldu. Türk Hava Yolları (THY), bugün İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı bazı uçuşlarının iptal olduğunu açıkladı. Ayrıca Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan duyuruda ise 20 ve 21 Şubat tarihli uçuşların %15 oranında iptal edildiği belirtildi. Yolcuların, uçuşlarıyla ilgili güncel bilgileri havalimanı yetkililerinden öğrenmeleri önerildi.

AKOM UYARI YAPTI

AKOM’dan yapılan açıklamada, İstanbul ve çevresi için ‘turuncu’ kodlu meteorolojik uyarıda bulunuldu. Kar kalınlığının bölgelere göre değişeceği ifade edilen açıklamada, “E-5’in güneyinde (merkez ilçeler) 5-15 santimetre, E-5 ile TEM arasında 10-30 santimetre, TEM’in kuzeyi ve yüksek kesimlerde 20-40 santimetre, kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde 40 cm ve üzeri kar örtüsü oluşacak” bilgisi paylaşıldı.