ABD'de faaliyet gösteren National Road Logistics firması, son dönemde artan maliyetler ve borç baskının etkisi nedenleriyle iflas başvurusu yaptı. Kuzey Amerika merkezli dev lojistik firması akaryakıt fiyatlarında artışın ardından sektörde taleplerin de düşmesi üzerine iflas korumasına başvurdu.

ARTAN MALİYETLER SEKTÖRÜ ETKİLİYOR

Son yıllarda taşımacılığa olan talebin düşmesi ve artan operasyon maliyetleri lojistik sektöründe kırmızı alarmı tetikledi. Yakıt maliyetleri, işçilik ücretleri ve sigorta giderlerinin yükselmesi şirketleri zor durumda bırakmaya devam ediyor.

Özellikle İran krizi sonrasında petrol fiyatlarının bir anda artışa geçmesi dizel maliyetlerinin ciddi şekilde yükselmesine neden oldu. ABD'nin bazı bölgelerinde petrol fiyatları galon başına 8 doların üzerinde satılıyor.

RİSK EN ÇOK KÜÇÜK FİRMALARI ETKİLİYOR

Aran maliyetleri müşterilerine yansıtmayan küçük taşımacılık şirketleri süreçten en çok etkilenenler arasında sayılıyor. Daha büyük ölçekli firmalar aran maliyetleri karşılayacak dengeyi kurabiliyorken aynı esnekliğe sahip olmayan küçük firmalar dar boğaza giriyor.

BORÇ YÜKÜ İFLASI BERABERİNDE GETİRD

National Road Logistics, son dönemde artan borç yükünü kontrol altında tutabilmek amacıyla 6 Nisan 2026 tarihinde iflas başvurusu yaptı. Şirket aynı süreçte birde hukuki zorluklar ile karşı karşıya kaldı. İflas aşvurusu yapan National Logistics firmasının en büyük alacaklıları arasında Sunshine Distribution, Norstrom ve Prologis gib önemli firmalar da var.