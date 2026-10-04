Aydın'da henüz 27 yaşındayken 4 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan Fikret Otar'ın sonu üzdü.

Yeni Asır'da yer alan habere göre olay, Efeler ilçesi Tepecik Mahallesi Krizantem Sokak'ta bulunan iki katlı binada meydana geldi.

Silah sesleri üzerine ihbar yapılırken adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Ekipler, Fikret Otar'ı yatak odasında kanlar içerisinde yerde yatarken buldu; yapılan kontrolde Otar'ın yaşamını belirlendi.

Olay yeri ekiplerinin ilk incelemesinde, Otar'ın pompalı tüfekle yaşamını yitirdiği tespit edildi.

EŞİNİN DETAYI YÜREK BURKTU

Olay sırasında evde bulunan eşi Nebahat Otar'ın işitme engelli olduğu ve silah sesini duymadığı öğrenildi.

BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANMIŞTI

Fikret Otar'ın 1974'te henüz 27 yaşındayken Milli Piyango çekilişinde 4 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazandığı öğrenildi.

Otar'ın kazandığı ikramiyeyle İzmir ve Aydın'da daire ve dükkanların yanı sıra şehirler arası ulaşımda kullanılmak üzere otobüsler satın aldığı belirtildi.

Uzun yıllar ekonomik durumu iyi olan Otar'ın zaman içerisinde sahip olduğu taşınmaz ve araçları sattığı öğrenildi.

Servetini kaybetmesinin ardından Otar'ın, eşiyle birlikte Efeler'deki iki katlı baba evinde yaşamaya başladığı belirtildi.

İddiaya göre Otar, bir süre önce tapusunu oğlunun üzerine verdiği evin satışa çıkarıldığını gördü.

Otar'ın ölümünden bir gün önce gittiği kahvehanede arkadaşlarına, "Ben evimden ayrılmak istemiyorum ama oğlum evimi satıyor. Bu beni çok üzüyor. Bir daha beni görmeyebilirsiniz" dediği iddia edildi.