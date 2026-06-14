İlginç olay, 8 Haziran'da Ohio'nun Huron County bölgesindeki Willard kasabasında meydana geldi. İsmi açıklanmayan kişi, bir benzin istasyonundan satın aldığı kazı kazan biletini kazıdıktan sonra kazanç sağlamadığını düşünerek çöpe attı. Ancak kısa süre sonra bileti yeniden kontrol ettiğinde aslında büyük ikramiye kazandığını fark etti.

Kazanan biletin çöpe gittiğini anlayan adam, vakit kaybetmeden çöp konteynerine yöneldi. Çöp kamyonu gelmeden önce poşetlerin arasına girerek bileti aramaya başladı. Şanslı talihli, kısa süre sonra bileti bulmayı başardı ve büyük ödülü kaybetmekten son anda kurtuldu.

ÇÖPE ATTIĞI BİLETTEN 100 BİN DOLAR KAZANDI

Ohio Lottery yetkililerine göre çöpten çıkarılan bilet tam 100 bin dolar ikramiye kazandırdı. Talihli, yasal kesintilerin ardından yaklaşık 73 bin 250 dolar almaya hak kazandı.

Yetkililer, birkaç dakikalık gecikmenin bile tüm hikayeyi değiştirebileceğini belirtti. Çünkü bilet, çöp toplama aracına ulaşsaydı geri dönüşü neredeyse imkansız olacaktı.

Kazanan biletin, Willard'daki bir Circle K istasyonundan satın alındığı açıklandı. Bölgede uzun yıllardır şans oyunları oynadığı belirtilen kişinin büyük ödülü kazanması kasabada da geniş yankı uyandırdı.

6 BİN KİŞİLİK KASABADA GÜNDEM OLDU

Yaklaşık 6 bin kişinin yaşadığı Willard'da olay kısa sürede kulaktan kulağa yayıldı. İstasyonda çalışan bir görevli, birçok kişinin kazanan kişinin gerçekten büyük ödülü aldığına inanmakta zorlandığını söyledi.

Talihlinin yıllardır düzenli olarak şans oyunları oynadığı belirtilirken, kasaba sakinleri çöpe atılan bir biletin böylesine büyük bir ödül getirmesini uzun süre konuşacağa benziyor. Yetkililer ise olayın ardından oyunculara biletlerini atmadan önce sonuçları dikkatle kontrol etmeleri tavsiyesinde bulundu.