Bugünden 22 Kasım 2026 tarihine kadar 3 burç için işler yoluna girmeye başlıyor. Zorlu gerileme döneminin bitmesiyle birlikte hayatınızda belirgin bir rahatlama hissedeceksiniz.

Hafta, Aslan burcundaki güçlü Mars ve Jüpiter kavuşumuyla başlıyor. Bu gökyüzü olayı size yüksek bir özgüven verir, ancak bu enerjiyle olayları abartmamaya ve aşırıya kaçmamaya dikkat etmelisiniz.

19 Kasım tarihinde Güneş ve Mars arasında sert bir açı oluşuyor. Bu durum gün içinde kısa süreli öfke ve gerginlik yaratabilir. Neyse ki 22 Kasım günü Güneş iyimser Yay burcuna geçerek bu havayı dağıtıyor. Yeni şeyler öğrenme ve değişimi kucaklama zamanı geldi. Şimdi özgürleşme vakti...

1. Aslan

Haftanın başında Mars ve Jüpiter sizin burcunuzda buluşarak büyük bir coşku yaratıyor. Hedeflerinize ulaşmak için çok heveslisiniz, ancak işleri hızlandırma telaşıyla dikkatsiz davranabilir ve önemli ayrıntıları atlayabilirsiniz. Acele edip hata yapmaktansa yavaş ve emin adımlarla ilerlemek sizin için çok daha iyidir.

Kendi akışında gelişmesi gereken olayları zorlamayın. Karşınıza çıkan fırsatları elbette değerlendirin ama hayallere kapılmak yerine gerçeklere odaklanın. Egonuzu kontrol altında tutun ve çevrenizdeki insanların fikirlerine de alan açın. Bir ekip çalışmasının içindeyseniz kendi yeteneklerinizle gruba nasıl katkı sağlayabileceğinizi düşünün. Bencil davranma zamanı değil. Hafta sonunda Yay burcu dönemi başladığında tüm emeklerinizin karşılığını almaya başlayacaksınız.

2. Akrep

Haftanın ilk günlerinde Aslan burcunda birleşen Mars ve Jüpiter size heyecan verici yeni fırsatlar sunuyor. Ancak bu durum iş yerinde yoğun bir baskı ortamı da yaratabilir. Bu nedenle adımlarınızı dikkatli atmalısınız. Perşembe günü Güneş ve Mars arasındaki sert açı sizi tükenmişlik noktasına getirebilir. Hayatınız genel olarak iyiye gidiyor fakat bu süreçte kendinize iyi bakmayı ihmal etmemelisiniz.

Biri sabrınızı zorlarsa duygusal tepkiler vermekten kaçının. Bunu uygulamak zor olsa da olaylara dışarıdan ve mantıklı bir gözle bakmaya çalışın. Gereksiz tartışmalara ve kavgalara girmeyin çünkü buna hiç değmez. Bu hafta mümkünse yalnız başınıza veya geri planda çalışmayı tercih edin. Bunu yapamıyorsanız bile sakinliğinizi koruyun. İlgi ve takdir görmek isteyebilirsiniz ama şimdilik dikkatleri üzerinize çekmeyin. Yay burcu mevsimi başladığında hayatınız çok daha güzel bir yöne evrilecek.

3. Boğa

Yeni haftaya biraz stresli bir başlangıç yapıyorsunuz. Mars ve Jüpiter kavuşumu ikili ilişkilerinizde çeşitli sorunlara ve sürtüşmelere yol açabilir. Bu günlerde eviniz size her zamanki gibi huzurlu ve güvenli gelmeyebilir. Endişelenmeyin çünkü bu durum tamamen geçici. Her zamanki gibi inat etmek yerine biraz daha esnek olmaya çalışın. Kendi bildiğinizi okumak bazen işe yarasa da şu an başkalarının fikirlerine açık olmanız gerekiyor.

Kendinizi bir tartışmanın ortasında bulursanız ani öfke patlamalarıyla ortalığı daha da karıştırmayın. Sorunları çözmek için sakin ve yapıcı bir tavır takının. Konuyla ilgili söz hakkı olan kişileri dinleyin ve iletişime kapanmayın. Yay burcu mevsimi başladığında hayatınız tamamen yoluna girecek. Öncesinde sadece haftanın bu ilk günlerini sabırla atlatmanız gerekiyor.