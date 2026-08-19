Dünyanın gözünü çevirdiği Rusya'da daha önce eşi benzeri görülmemiş bir finansal hareketlilik yaşanıyor. Ülkedeki ekonomik şartların giderek zorlaşmasıyla birlikte vatandaşlar, birikimlerini korumak için banka hesaplarını boşaltmaya başladı. Savaş Araştırmaları Enstitüsü (ISW) tarafından hazırlanan çarpıcı raporda, bankalardan çekilen nakit hacminin son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı ve durumun kontrolden çıkma noktasına geldiği belirtildi.

NAKİT PARA ÇEKİMLERİ İKİ KATINA ÇIKTI

Resmi finansal verilere yansıyan rakamlar krizin boyutunu gözler önüne seriyor. Rusya Merkez Bankası kaynaklı bilgilere göre, yaz aylarının başlamasıyla birlikte çekilen nakit miktarı katlanarak büyüdü. Sadece Temmuz ayında vatandaşların hesaplarından çektiği tutar 7,3 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Ülkenin en büyük finans kuruluşu olan Sberbank yetkilileri, mevcut nakit çekme çılgınlığının yıl sonuna kadar 2022'de kırılan rekorların neredeyse iki katına çıkabileceği uyarısında bulunuyor.

EKONOMİDEKİ BÜYÜK KIRILMA İÇ MALİYETİ FIRLATTI

Analistler, halkın kitlesel olarak parasını bankalardan çekmesini yaklaşan kritik Devlet Duma seçimleri öncesinde Kremlin için ciddi bir iç tehdit olarak değerlendiriyor. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in seçimlerin ardından geniş çaplı yeni bir seferberlik kararı alabileceğine dair iddialar, halkın endişelerini daha da tırmandırıyor. Ekonomide yaşanan bu ani kırılma, cephedeki savaşın iç maliyetini fırlatırken, büyük Rus sanayi devlerinin de yatırımlarını kısıp maliyet kesintisine gitmesine yol açıyor.

HALK BANKALARA KOŞTU

Bütün bu finansal baskılara ve GSYİH büyümesinin neredeyse sıfıra yaklaşmasına rağmen Kremlin iddialarından geri adım atmıyor. Rus kurmaylar, mevcut cephe hattında savaşı donduracak bir ateşkesi kesinlikle kabul etmeyeceklerini duyurdu.

Ekonominin çarkları günden güne yavaşlasa da Moskova yönetimi, Batı desteğinin zayıflayacağı inancıyla mevcut stratejisini sürdürmekte kararlı görünüyor. Ancak halkın bankalara akın edip nakde geçmesi, yönetimin manevra alanını her geçen gün daha da daraltıyor.