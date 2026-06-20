Fransa, küresel denizlerdeki egemenliğini ve nükleer caydırıcılığını yarım asır boyunca garanti altına alacak bir adım attı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin batısındaki denizcilik tesislerinde gerçekleştirdiği ziyarette, Fransız Donanması'nın gelecekteki amiral gemisi olacak yeni nesil nükleer uçak gemisinin maketini ve adını dünyaya ilan etti: "France Libre" (Özgür Fransa). İsim İkinci Dünya Savaşı’ndaki Fransız direniş hareketine selam gönderiyor.

Charles de Gaulle’e veda: Boyutlar %40 büyüyor

2038 yılında hizmete girmesi ve mevcut amiral gemisi Charles de Gaulle'ün yerini alması planlanan France Libre, selefini her alanda gölgede bırakacak:

310 metre uzunluğa ve 90 metre genişliğe sahip olacak geminin tam yük ağırlığı 78.000 tonu bulacak. (Charles de Gaulle sadece 42.000 tondu).

17.000 metrekarelik uçuş güvertesine sahip olan dev gemi, 2.000 kişilik bir mürettebata ev sahipliği yapacak ve onlara eski gemilere kıyasla %40 daha geniş, yeniden tasarlanmış yaşam alanları sunacak.

2 adet son teknoloji K22 nükleer reaktöründen güç alacak olan gemi, 27 knot (yaklaşık 50 km/s) hıza ulaşabilecek ve tam 45 yıl boyunca hizmet verecek. Nükleer tahrik sayesinde gemi, geleneksel savaş gemileri gibi yakıt ikmali için limanlara bağımlı kalmayacak.

Fransa ABD dışında tek nükleer uçak gemisi unvanına sahip

France Libre, aynı zamanda siber güvenliği en üst düzeyde tutulmuş dijital bir üs olacak. Fransa, ABD dışındaki tek nükleer uçak gemisi unvanını korurken gemiye şu teknolojileri entegre edecek:

Gemi, geleneksel buharlı sistemler yerine uçakları ve insansız hava araçlarını fırlatabilen elektromanyetik mancınık teknolojisiyle donatılacak. Güvertesinde 30 adet Rafale savaş uçağının yanı sıra gelişmiş İHA filoları taşıyacak.

Geminin modüler dijital mimarisi, gelecekte geliştirilecek yeni silah ve radar sistemlerini saniyeler içinde bünyesine absorbe edebilecek (tak-çalıştır) şekilde tasarlandı. Yapay zeka, işbirlikçi robotik muharebe sistemlerini yönetecek.

Gemi, Fransa'nın nükleer vuruş kapasitesine sahip ASN-4G füzelerini bünyesinde barındırarak okyanusun ortasından nükleer caydırıcılık sağlayabilecek.

On yıllarak dev istihdam projesi

Bu proje sadece ordunun değil, tüm Fransa ekonomisinin lokomotifi olmaya aday. Tasarım çalışmaları 2019'da başlayan ve inşaat aşamasına geçilen dev geminin takvimi şu şekilde işleyecek:

2026 - 2038: Geliştirme ve tersane inşaat dönemi. Bu süreçte proje Fransa genelinde ortalama 8.800 kişiye istihdam sağlayacak, en yoğun dönemde ise tersanelerde 14.000 kişi çalışacak.

2036: Geminin ilk deniz denemeleri başlayacak.

2038: Donanmaya resmi teslimat ve aktif hizmete giriş.

Proje için yapılacak harcamaların %90'ından fazlası tamamen Fransa içinde kalacak. Ülke genelinde 600'ü küçük ve orta ölçekli olmak üzere yaklaşık 800 tedarikçi şirket bu devasa nükleer canavarı ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışacak.