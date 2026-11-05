ABD'de Trump yönetimi için büyük bir mağlubiyete dönüşen ara seçimlerin ardından Cumhuriyetçi Parti yönetiminde çatlaklar görünüyor.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Kaybetmemizin nedeni savaş" değerlendirmesinde bulundu.

Vance, Cumhuriyetçilerin Kongre'deki kontrolü kaybetmesinde İran ile süren savaşın belirleyici olduğunu da ekledi.

Bu sözler, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önceki değerlendirmelerine gölge düşürdü.

Trump, seçimi kaybettiğinin anlaşılmasından sonra bile "İran konusunda doğru olanı yaptık" açıklamasını yapmıştı.

Vance'in açıklamalarının ardından Beyaz Saray'daki balo salonu inşaatını incelediği sırada soruları yanıtlayan Trump ise Vance'in tespitine katılarak "Büyük ölçüde doğru" dedi.

TRUMP PİŞMAN DEĞİL

Savaş kararından ötürü pişmanlık duymadığını belirten Donald Trump, sürecin "kısa vadede benzin fiyatlarını biraz yükselttiğini" ve seçmenleri rahatsız eden asıl unsurun savaşın kendisinden ziyade akaryakıt fiyatları olduğunu kaydetti.

Trump, 2024 yılındaki ikinci dönem başkanlık kampanyası sırasında benzin fiyatlarını galon başına 2 doların altına düşürme taahhüdünde bulunmuş, 2026 Ekim ayında ise ortalama fiyat galon başına 4,31 dolar olarak kaydedilmişti.

Kongre'de çoğunluğu kazanan Demokratlarla "yıkıcı" olmadıkları sürece çalışmaya açık olduğunu bildirdi.

Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu Florida'nın Valisi Ron DeSantis ise partinin "neredeyse yok oluş seviyesinde" bir yenilgi aldığını ifade etti.

Neticelerin ABD siyasetinde "muazzam" bir etkisi olacağını ve tablonun "bir ara seçim için muhtemelen siyasi açıdan en kötü senaryo" olduğunu kaydeden DeSantis, "Daha kötü olabileceğini biliyorduk ancak çoğumuz durumun bu denli kötü olacağını tahmin etmemiştik" şeklinde konuştu.

KABİNE BİRBİRİNE DÜŞTÜ

Açıklamalarında kabineye de değinen Trump, Savunma Bakanı Pete Hegseth'i görevden almayı düşünmediğini, Hegseth'in "çok iyi bir iş" çıkardığını vurguladı.

Demokrat isimler, Hegseth'i hedef alan soruşturmalar başlatacaklarını duyurmuş ve bakanın savaşı kötü bir şekilde yönettiği, orduğu zayıflattığını ifade etmişlerdi.

Bu arada, Vance ve Rubio, İran savaşı konusunda Hegseth ile karşı karşıya geliyor.

Hegseth, Trump’a Maduro tarzında hızlı bir operasyon sözü verdiği bildirildikten sonra askeri saldırıların devam etmesini savunuyor.

Şimdi ise ara seçimlerin Cumhuriyetçilerin Kongre’de çoğunluğu ele geçirme şansını ortadan kaldırmasının ardından Vance ve Rubio sert bir şekilde karşı çıkıyor.

CBS News, çok sayıda kaynağa atıfta bulunarak, Trump’ın danışmanlarına hem yüz yüze hem de telefonla, Cumhuriyetçilerin yenilgisinin ardından Hegseth’in görevde kalıp kalmaması gerektiğini sorduğunu bildirdi.

Diğer kaynaklar ise Trump’ın onu görevden almaya henüz karar vermediğini belirtti.

VANCE SERT KONUŞTU

Seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmesini sürdüren J.D. Vance, "Neden kaybettiğimizi herkes biliyor. Bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğimize dair yapılacak her türlü dürüst tartışma da buradan başlamalı" ifadelerini kullandı.

Temel problemin Cumhuriyetçi seçmenin sandığa gitmemesi olmadığını savunan Vance, 2024'te Trump ve Vance ikilisine oy veren çok sayıda kişinin bu seçimde Demokratlara yöneldiğini vurguladı.

Vance, anketlere atıfta bulunarak seçmenlerin; İran'daki savaşın sona erdirilmesi, enflasyon ve hayat pahalılığına odaklanılması, "önce Amerika" anlayışının benimsenmesi ve ABD'nin İsrail ile olan ilişkisinin değişmesi taleplerini öncelediğini aktardı.

Kapalı kapılar ardında savaşa karşı çıktığı belirtilen Vance'in bu çıkışı, BBC Washington muhabiri Daniel Bush'un analizine göre, sağ kesim içinde Trump sonrası partinin dış politikasına yönelik daha geniş çaplı bir tartışmayı tetikleyecek bir adım olarak yorumlandı.

PEKİ İRAN NE DİYOR?

Seçim sonuçları dış politikada ve parti içinde farklı yankılar uyandırdı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sonuçların Amerikalıların "savaşa hayır" demesi anlamına geldiğini savunurken, İran medyası Tahran ile girilecek askeri bir çatışmanın artan siyasi bedeline işaret etti.