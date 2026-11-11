Tarih 10 Kasım 1938… Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Dolmabahçe Sarayı’ndaki hasta yatağında yanındakilere baktı. Ve güzel, derin mavi gözlerini son kez kapadı. O günün üzerinden tam 88 yıl geçti.

Ankara’da buz gibi havaya rağmen Ata’nın sevgisi kalpleri ısıttı.

ELLERDE ÇİÇEK VE DUA

Ulu Önder dün sonsuzluğa uğurlanışının yıl dönümünde bağımsızlığına kavuşturduğu vatanın her köşesinde, sonsuz bir saygı, derin bir minnet, her geçen gün daha da artan özlemle anıldı. Saat 9’u 5 geçtiğinde sirenler çaldı. Hayat durdu. Duyulan tek ses, 88 yıl önce olduğu ağlayan milletin hıçkırıklarıydı.

Her yaştan binlerce kişi Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’e gitti. Kar yağışı altında, ellerinde çiçeklerle Atatürk’ün huzuruna çıktı. Saygılarını gösterdi.

88 YILDIR AYNI SIZI

Seymenler, “Bizler, bundan tam 107 yıl önce, 27 Aralık 1919’da Atatürk’ü karşılayan Seymenlerin torunlarıyız. 88 yıldır içimizdeki sızı aynı” dedi. Milyonlar tek yürek olup haykırdı:

GÖSTERDİĞİN HEDEFE

“Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe doğru ilerleyeceğiz. Bize emanet ettiğin vatana, Cumhuriyete sahip çıkacağız. Bu bayrak inmez, bu vatan bölünmez. Ne mutlu Türk’üm diyene.”

BU SEVGİ HİÇBİR ZAMAN BİTMEZ

Ankara’da kar yağışına aldırış etmeyen vatandaşlar, Anıtkabir’e akın etti. 7’den 70’e ziyaretçiler, mozoleyi karanfillerle donattı, saygı duruşunda bulundu.

Erdoğan mozoleye çelenk bıraktı.

Anıtkabir ve Meclis’te anma töreni düzenlendi

10 Kasım’da resmi törenlerin ilk adresi Anıtkabir oldu. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ve diğer yetkililer katıldı.

Mozoleye çelenk bırakan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ne “Aziz Atatürk, ebedi aleme irtihalinizin 88’inci seneyidevriyesinde zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz” diye yazdı. TBMM’deki törende Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunuldu.

Çocuklar ellerinde bayrakla törene katıldı.

‘Bizler için ölümsüz’

Ulu Önder Atatürk için yurt dışı temsilciliklerde de tören düzenlendi. Selanik’teki anma törenin adresi Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu ev oldu. Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçilerin akınına uğrayan evde duygu dolu anlar yaşandı.

Selanik Başkonsolosu Erdem Kutlu, “O her Türk evladı için ölümsüzdür” dedi. Konuşmanın ardından Ata’nın evi ziyarete açıldı. Restorasyonun ardından geçen yıl 9 Kasım’da açılan Atatürk Evi’ni 1 yılda 300 bin kişinin ziyaret ettiği açıklandı.

Atatürk’ün odası ziyaretçi akınına uğradı.

Atatürk gençliği görev başında

Atatürk için hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı’nda tören düzenlendi. Atatürk’ün vatanı emanet ettiği gençler, Ulu Önder’in Gençliğe Hitabe’sini okudu. TCG Savarona’nın da aralarında olduğu, 50’den fazla gemi ve tekne Dolmabahçe açıklarında demirledi.

71 NUMARALI ODA

Dalgıçlar, 71 numaralı odanın önünde saygı dalışı yaptı. Denizde Atatürk posteri açtı. Beşiktaş Belediyesi tarafından Akaretler’de bulunan Atatürkevi Müzesi önünden Dolmabahçe Sarayı’na düzenlenen yürüyüşe çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş boyunca Atatürk’ün konuşmaları dinletildi, sevdiği türküler söylendi.

6.5 kilometrelik insan zinciri

İstanbul Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri, 6.5 kilometrelik “Ata’ya Saygı Zinciri” oluşturdu. Atatürk posteri ve Türk Bayrağı açıldı. Binlerce kişi, el ele verip Atatürk’e duydukları sevgi ve bağlılığı gösterdi.

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı “Atatürk’ün bize bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti’ni o güzel mirası korumaya ve Atatürk’ümüzün anılarını, hedeflerini, bize bıraktığı değerleri yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

09.05’te hayat durdu

‘Atam seni çok seviyorum’

KARS

Kars’ın Arpaçay ilçesinde, Çıldır Gölü kıyısındaki Çanaksu Köyü’nde, 2 öğrencisi ve 1 öğretmeni bulunan Vali Kemal Öztürk İlkokulu’nda, Atatürk’ün vefatının 88’inci yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Öğretmen Rümeysa Karahan, öğrencileri Poyraz Avcı ve Meryem Topçu ile saat 09.05’te okul bahçesine çıktı.

Öğrenciler, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı’nı okudu. 3’üncü sınıf öğrencisi Poyraz, Anıtkabir’i ziyaret etmek istediğini söyledi, “Atam seni görmedim ama seni çok seviyorum” dedi. 4’üncü sınıf öğrencisi Meryem ise “Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan ilerleyeceğime söz veriyorum” diye konuştu.

Sadece bir tarih değil

KIRŞEHİR

Kırşehir’de çiftçi Baki Kızıltepe, 45 dönümlük tarlasına traktörle ‘10 Kasım’ yazıp, Anıtkabir çizdi. Kızıltepe, “Biz toprağa sadece bir tarih yazmadık, bize emanet edilen bu vatanın kurucusuna duyduğumuz saygı ve minneti yazdık” dedi.

TOKAT

İNŞAATTA NÖBET

Sirenler çaldığında inşaatta iskele üzerinde çalışan işçiler, işi bıraktı.

ADANA

KONTAK KAPADILAR

Saatler 09.05’i gösterdiği trafikte araçlar durdu.

ZONGULDAK

DUYGULU ANLAR

Ayakkabı boyacısı, Ulu Önder’in posteri önünde saygı duruşunda bulundu.

İZMİR

350 METRELİK BAYRAKLA YÜRÜYÜŞ

Vatandaşların 350 metrelik Atatürk posteri taşıdığı yürüyüş Alsancak Vapur İskelesi’nden başladı. Cumhuriyet Meydanı’nda bitti.

ARTVİN

10 KASIM KAREOGRAFİSİ

Kemalpaşa Ortaokulu ve Kemalpaşa İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri vücutlarıyla 1938 ve 09.05 yazdı.

ANTALYA

DÜNYA ANDI

COP31’in ikinci gününde saat 09.05’te saygı duruşunda bulunuldu. Yabancı temsilciler Atatürk’ü andı. Bazı katılımcılar gözyaşını tutamadı.