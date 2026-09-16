DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık’ın Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde çekerek sosyal medya hesabından paylaştığı video tartışma yarattı. Sakık, ilçedeki dağlarda yer alan “Türk, öğün, çalış, güven”, “Ne mutlu Türk’üm diyene” ve “Her şey vatan için” sloganlarını hedef alarak bu ifadelerin “ırkçılığı ve tekçiliği çağrıştırdığını” savundu.

Sakık, Doğubeyazıt’ta çektiği bir videoda “Bir tarafta yüzyıllık Kürt sorununun barışçıl bir şekilde çözülmesi için çaba sarf edilirken, bir tarafta bu topraklar üzerinde ‘Türk, öğün, çalış, güven’, ‘Ne mutlu Türk’üm diyene’, ‘Her şey vatan için’ gibi sloganlar var. Bu dağlar çok ölüm gördü. Kürt çocukları öldü, Türk çocukları öldü. Kürt çocukları, o tekçi, ırkçı, asimilasyon politikalarına karşı dağlara gittiler, yaşamlarını yitirdiler. Bugün yüzyıllık Kürt sorununun barışçıl bir şekilde çözülmesi için hepimiz çaba sarf ediyoruz. Artık Kürt ve Türk çocukları ölmesin diye büyük çabalar sarf ediliyor. Ama hâlâ bu dağlarda ırkçılığı, tekçiliği çağrıştıran sloganlar var. Bunların bir an önce ortadan kalkması lazım. Artık eğer büyük barıştan bahsedeceksek, eğer büyük bir gelecekten bahsedeceksek, Kürtlerin realitesine, Kürtlerin hassasiyetlerine dikkat edilmelidir. Bu dağlar hepimizin, bu toprak hepimizin. Ama bu dağlar, bu topraklar artık milliyetçi, ırkçı söylemlerden yoruldu” dedi.

KARDEŞİ 33 ŞEHİDİN KATİLİYDİ

Sırrı Sakık’ın kardeşi Şemdin Sakık, ‘Parmaksız Zeki’ kod adıyla PKK’nın eski üst düzey yöneticilerindendi. 1993’te, 33 erin şehit edildiği Bingöl saldırısı başta olmak üzere pek çok eylemi planlayıp yönetmişti. Sakık daha sonra da Ergenekon davaları döneminde gizli tanıklık yapmış; terör örgütü lideri olma iddiası ile tutuklanan Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’a karşı tanık olarak çıkarılmıştı.

Ümit Özdağ: Amaçları Kürdistan’ı kurmak

Zafer partisi Lideri Ümit Özdağ, Sırrı Sakık’a tepki gösterdi ve “Amaçları hiç bir zaman barış, demokrasi, hukuk devleti olmadı. Kravatlı, kravatsız teröristlerin hedefi toprak ve egemenlik elde etmek” dedi. Özdağ şöyle devam etti: Amaçları, Sivas’a kadar uzanan, kuzeyde Karadeniz, güneyde Akdeniz’e uzanan, GAP bölgesini Türkiye’den koparan bir Kürdistan’ı kurmak. Zamana ihtiyaçlar var. Türkiye’yi parçalamadan önce, batıyı birlikte yönetelim, doğuyu biz yönetiriz” diyorlar. Türk milleti bu projeye izin vermeyecek.”