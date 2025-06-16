TÜRKİYE’nin gözde turizm merkezi Çeşme’de betonlaşma süreci hızla devam ederken devasa bir proje daha hazırlandı. Otel ruhsatı alan bir şirket daha hukuka aykırı olarak ultra lüks villalar ve yüksek katlı apartmanlardan oluşan konutlar inşa etmeye başladı.

Çeşme’nin en büyük yazlık sitesi olacağı belirtilen proje Demirbaş Yapı ile Dalyan Hanesel Yapı şirketlerine ait. Ortak projeye verilen isimse, “Çeşme 360.”

ONAY GELMEDEN BAŞLADI

İnşaatçılar, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki 49 dönümlük alanda yapılaşma gerçekleştirmek için başvurularda bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı 20 Temmuz 2024’te “Turizm Yatırım Belgesi”, Çeşme Belediyesi ise 14 Ocak 2025 tarihinde yapı ruhsatı verdi. Daha sonra Çevre Etkileşim Değerlendirme (ÇED) prosedürü başladı ancak karar çıkmadan satışlar başladı.

Ultra lüks 184 villa ile 167 apart daire, 84 süit daire, 5 engelli daire inşaa edilecek.

Şirket, 49 bin metrekarelik alandaki yapılaşma yatırım maliyetinin 1,5 milyar lira olduğunu duyurdu. Projede, iki ve üç katlı yapılar halinde 184 standart daire, 167 apart daire, 84 suit daire, 5 engelli dairesi ile rezidanslar yapılacağı açıklandı. Toplam daire sayısının 440 adet olacağı bildirildi. Rezidans adı ile inşa edilen apartmanlar dört bloktan oluşacak. Proje görsellerinde apartman yüksekliklerinin ise 6 katlı olduğu görülüyor.

Proje, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki 49 bin metrekarelik deniz manzaralı alana yapılıyor.

TAPU VERİLEMEZ

Söz konusu parsel, imar planında turistik tesis alanı olarak yer alıyor. Villa ve apartman yapılması hukuka aykırı. Bakanlıktan otel ruhsatı alan şirket, buna karşın konutlar yapıyor. Nitekim şirket Ticaret Sicil Gazetesi’nde kuruluş amacının rezidans ve villa inşa etmek ve satmak olduğunu beyan ediyor. Proje bu haliyle tamamlansa bile otel ruhsatı olduğu için şirketin satış yaptığı vatandaşlara tapu vermesi de yasal olarak mümkün olmayacak.

Çevreciler: Bu hukuksuz yapılaşma durdurulsun

Çeşme Yarımada Çevre Derneği, “Yerleşke yapılırsa katı atıklar ne olacak? Kanalizasyon atıkları ne olacak, denize mi boşaltılacak” diye sordu. Dernek, turizm belgesiyle konut yapılan projenin hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak iptal edilmesi için çağrı yaptı. Dernek ayrıca satış yapılan vatandaşların da yanıltıldığını açıkladı.