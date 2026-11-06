Konuya yakın kaynaklara göre, ABD Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Marco Rubio, Cumhuriyetçilerin bu hafta yapılan Kongre ara seçimlerindeki mağlubiyetinin ardından Trump yönetimine sırtını dönmeyi planlıyor.

Hükümet içindeki görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan kaynakların Bloomberg'e aktardığnıa göre Rubio ve danışmanları önlerindeki seçenekleri değerlendiriyor.

Rubio'nun görevi bırakma konusunu Beyaz Saray yetkilileriyle görüştüğü ve kendisine görevde kalması yönünde çağrıda bulunulduğu aktarıldı.

Söz konusu iddiaları yalanlayan Rubio, Perşembe günü New York Times gazetesine verdiği mülakatta bu bilgilerin nereden kaynaklandığını bilmediğini söyledi.

Rubio gazeteye yaptığı açıklamada, "Trump'ın görev süresinin sonuna kadar çalışmak her zaman planımdı" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray da Rubio'nun istifa etmeyi planladığına yönelik haberleri reddetti.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Kabine üyelerinin ve üst düzey yetkililerin, özellikle Cumhuriyetçilerin bu hafta yaşadığı türden büyük bir ara seçim yenilgisinin ardından yönetimden ayrılması ABD siyasetinde olağan bir durum.

Rubio'nun Ocak ayından önce görevini bırakması durumunda Başkan Donald Trump, Demokratlar Senato çoğunluğunu devralmadan önce yerine yeni bir ismi aday gösterebilecek.

Kongrede güç kazanan Demokratlar ise Rubio'nun da dahil olduğu Karayip Denizi'ndeki şüpheli uyuşturucu teknelerine yönelik saldırılar gibi çeşitli Beyaz Saray uygulamalarını soruşturmaya hazırlanıyor.

Trump'ın göstereceği yeni adayların da yoğun bir denetim sürecinden geçmesi bekleniyor.

RUBİO'NUN PLANI, TEK BAŞINA ADAY OLMAK MI?

Eski bir Florida senatörü olan ve 2016 Cumhuriyetçi Parti ön seçimlerindeki rekabetin ardından Trump'ın en güvendiği isimlerden biri haline gelen Rubio ile Başkan Yardımcısı JD Vance, 2028 başkanlık yarışında partinin adaylığı için sıklıkla anılıyor.

Cumhuriyetçilerin ara seçim yenilgisinde etkili olan ve tepki çeken İran savaşına dair kararları savunmasına karşın Rubio'nun bu çatışmayla arasına mesafe koymaya çalıştığı biliniyor.

Dışişleri Bakanlığı sürecinde daha çok Trump'ın Venezuela politikasına odaklanan Rubio; Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalandığı operasyonu koordine etmiş, Delcy Rodriguez ile ülkenin petrol rezervlerinin açılması üzerine çalışmış ve Küba'daki Komünist Parti iktidarını devirmeye yönelik ekonomik baskıları artırmıştı.

Kaynaklar, Rubio'nun özel sektöre geçerek 2028 sonrasındaki bir başkanlık yarışına hazırlanabileceğini belirtiyor.