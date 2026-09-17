THY Kadın Voleybol Takımı’nın yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamında İtalya’da mücadele etmesi planlanan turnuvaya ilişkin programda değişiklik yapıldı. Sultanlar Ligi temsilcisinin, bazı oyuncularının vize işlemlerinde yaşanan sorun nedeniyle organizasyona katılamayacağı belirtildi. Airport Haber’in voleybol haberleri yapan Gibby’den aktardığı bilgilere göre, THY kadrosunda bulunan bazı oyuncuların vize başvuruları sonuçlanmadı. Yaşanan gelişmenin ardından takımın turnuvadan çekilmesine karar verildi. Vize işlemlerinde sorun yaşanan oyuncuların kimlikleri ve başvuruların neden sonuçlanmadığı konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı. RAKİPLERİ BELLİYDİ İtalya’da düzenlenecek hazırlık turnuvasında THY’nin Chieri, Bergamo ve Firenze ile karşılaşması planlanıyordu. Türk temsilcisinin organizasyondan çekilmesinin ardından turnuvanın katılımcı listesinde değişikliğe gidildi. THY’nin yerine Millenium Brescia’nın turnuvaya dahil edileceği duyuruldu. OYUNCULAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren THY Kadın Voleybol Takımı’nda milli takım görevlerinin ardından takıma dönen Derya Cebecioğlu ve Indy Baijens ile yeni transfer Bojana Milenkovic’in rutin sağlık kontrolleri gerçekleştirildi. Oyuncuların, takımın sağlık sponsoru olan Medicana Ataşehir Hastanesi’nde kontrollerden geçtiği bildirildi.

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