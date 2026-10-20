Kayseri'nin köklü markalarından Şahin Sucukları'nın eski genel müdürü Ersin Erdoğan sahte evrak ve imzalarla şirket hesaplarından kendi hesabına yüz milyonlarca lira aktardığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Skandal olay şirketin iç denetim birimlerince yapılan incelemelerde ortaya çıktı.

1 Ocak - 13 Ağustos 2026 tarihleri arasında yalnızca Garanti Bankası'ndaki tek bir şirket hesabından 54 ayrı işlemle toplam 120 milyon 130 bin TL çıkarıldığı tespit edildi. Şirket yönetimi, elde edilen bilgi ve belgeleri adli mercilere iletti.

İMZA ATTIĞINI KABUL ETTİ

Eski genel müdür Erdoğan, şirket yetkilisi Salih Fazlıoğlu'nun şehir dışında bulunduğu dönemlerde onun yerine imza attığını kabul etti. Ancak bu işlemleri şirketin bilgisi ve onayıyla gerçekleştirdiğini savunarak suçlamaları reddetti.

ESKİ GENEL MÜDÜR TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında 5 şirket çalışanı ve 1 banka personeli olmak üzere toplam 6 kişinin gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i, 11 Eylül 2026'da adliyeye sevk edildi.

12 Eylül'de adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden şirketin eski genel müdürü tutuklanırken, diğer 4 şüpheli yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konulduğu da bildirildi.

"TÜM BANKA HESAPLARINI BOŞALTMIŞ"

Sözcü'ye konuşan Şahin Sucukları'nın avukatı Mehmet Tav, "Şirket yetkilisinin iki imzası gerekirken eski genel müdür Ersin Erdoğan, kaşelerin üzerine imza taklit edip atıyor. Krediler çekiyor, altın alıyor. Son 8 ayda 120 milyon lira tespit edildi. Gözaltına alınmadan önce kendisine ait tüm banka hesaplarını boşaltmış, arabasını satmış. Evi için tedbir var" dedi.

YÜZ MİLYONLARCA LİRALIK USULSÜZ İŞLEM İDDİASI

Tav, Garanti BBVA yönetimine seslenerek şirket hesaplarından sahte imzalı talimatlarla yüz milyonlarca liralık para transferi gerçekleştirildiğini öne sürdü. Tav, yaşanan olayın bankanın imza doğrulama, müşteri güvenliği ve denetim mekanizmalarına ilişkin soru işaretleri doğurduğunu belirtti.

Banka yönetimine yönelttiği sorularla şirketin zararının giderilmesi gerektiğini vurgulayan Tav, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle Garanti BBVA Kayseri OSB Şubesi nezdinde yaşadığımız bu vahim olay, bankacılık işlemlerinde imza doğrulama, müşteri güvenliği ve denetimin ne kadar hayati olduğunu göstermektedir. Yüz milyonlarca liralık sahte imzalı işlem iddiasının bulunduğu, MASAK incelemelerine konu olan, eski genel müdürün tutuklandığı ve banka personelinin ifade verdiği bu süreçte, müvekkilimizin zararının giderilmesi için daha hangi gelişmenin yaşanmasını bekliyorsunuz? 103 yıllık bir markanın emeğinin ve birikiminin korunması için daha ne olması gerekiyor?”

“ZARARIN GİDERİLMESİ İÇİN ÇÖZÜM BEKLİYORUZ”

Mehmet Tav, banka yönetimine noter ihtarnamesi gönderdiklerini, arabuluculuk sürecini başlattıklarını ve banka yetkilileriyle birden fazla görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Banka yönetiminden şirketin zararının karşılanması için somut bir adım atılmasını beklediklerini belirten Tav, sorumluların tespit edilmesi amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve ilgili adli merciler nezdinde gerekli hukuki başvuruları yapacaklarını bildirdi. Tav, bankanın ve ilgili personelin hukuki, idari ve varsa cezai sorumluluklarının araştırılmasını talep edeceklerini ifade etti.