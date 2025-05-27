Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Ağustos 2023’te işlenmemiş altın ithalatına getirdiği 12 bin tonluk kota, Türkiye’de altın fiyatlarını Dubai’ye göre kilo başına 5 bin dolar artırarak kaçakçılık furyasını tetikledi.

Gazeteci Timur Soykan’ın haberine göre, bu durum yandaş şirketlerin İstanbul Altın Borsası’nda büyük servetler kazanmasına yol açtı.

60 KİLO ALTINLA YAKALANDI

9 Ekim 2024’te Soykan, eski AKP Bolu Milletvekili ve üç bakanlıkta bakan yardımcılığı yapmış Fatih Metin’in adının karıştığı bir skandalı duyurdu. 20 Eylül 2024’te Metin’in eski özel kalemi Yunus Emre Morkoç’un, İstanbul Havalimanı VIP Salonu’nu kullanarak Dubai’den getirdiği 60 kilo kaçak altın yakalandı.

128 KEZ VIP ÜZERİNDEN KAÇAK ALTIN GETİRİLDİ

Soykan, istihbarat birimlerinin, ikisi eski, üçü halen milletvekili olan Cumhur İttifakı’ndan 5 ismin VIP üzerinden altın kaçakçılığı yaptığını tespit ettiğini bildirdi. Bu isimler arasında MHP’li Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir’in de bulunduğu, ayrıca bir ismin 128 kez VIP üzerinden kaçak altın getirdiği ortaya çıktı.

MAL VARLIKLARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Soykan’ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla hazırlanan raporda bu isimlerin mal varlıklarında büyük artışlar tespit edildi ve üç MHP’li milletvekili istifa ettirildi.

ANKARA'DAN BASKI İDDİASI

Ancak Adalet Bakanı, soruşturma olmadığını açıklarken, Gaziosmanpaşa Savcılığı’ndaki Morkoç soruşturmasının kapatılması için Ankara’dan baskı yapıldığı iddia edildi.

SARAY'A SUNULAN GİZLİ RAPOR

Aradan geçen 7.5 ayda, yargı bu skandalı görmezden geldi.

Ne Morkoç hakkında iddianame hazırlandı ne de takipsizlik kararı verildi. Soykan, VIP’ten altın kaçıran AKP ve MHP’li isimler hakkında hiçbir soruşturma açılmadığını, kaçakçılığın arkasındaki şebekenin karanlıkta bırakıldığını ve bilgilerin yalnızca Saray’a sunulan gizli raporda kaldığını belirtti.