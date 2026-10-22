Honda'nın geliştirdiği teknolojiyle elektrikli otomobillerin hareket halindeyken şarj edilmesi amaçlanıyor. Yol yüzeyinin altına yerleştirilecek özel donanımlar sayesinde araçların bataryalarına kablo bağlantısı olmadan elektrik aktarılması planlanıyor. Sistemin gerçek yol koşullarındaki testlerinin 2027 yılının başlarında başlaması hedefleniyor.

ELEKTRİK YOLUN ALTINDAN ARACA AKTARILACAK

Geliştirilen sistem, kablosuz enerji aktarımı prensibiyle çalışıyor. Yolun altına yerleştirilen verici bobinler, elektromanyetik alan oluşturarak araçların alt kısmındaki alıcı donanıma enerji gönderiyor. Böylece otomobil hareket ederken bataryasının şarj edilmesi mümkün hale gelebiliyor.

Bu yöntem, elektrikli araçların yalnızca park halindeyken şarj edilmesine dayanan mevcut altyapıya alternatif oluşturmayı amaçlıyor. Özellikle uzun yolculuklarda şarj istasyonlarında geçirilen sürenin azaltılması ve sürücülerin menzil kaygısının hafifletilmesi hedefleniyor.

Teknolojinin yaygınlaşması durumunda araçların daha küçük bataryalarla kullanılabilmesi de mümkün olabilir. Ancak bunun gerçekleşmesi için sistemin enerji aktarım verimliliği, kurulum maliyeti ve farklı araçlarla uyumluluğu gibi konularda başarılı sonuçlar vermesi gerekiyor.

2027 YILINDA GERÇEK YOL TESTLERİ BAŞLAYACAK

Honda, sistemi geliştirmek için Japon inşaat şirketleri Taisei Corporation ve Taisei Rotec ile iş birliği yapıyor. 2021 yılından bu yana sürdürülen çalışmaların ilk aşamasında özellikle lojistik ve taşımacılık sektöründe kullanılan elektrikli araçlara odaklanılması planlanıyor.

Şirketin takvimine göre 2026 yılı bitmeden özel bir test yolu hazırlanacak. Ardından 2027 yılının başlarında gerçek araçlarla denemelere geçilecek. Testlerde sistemin yüksek hızlarda ne kadar verimli çalıştığı, elektromanyetik alanın güvenliği ve yol altyapısının dayanıklılığı incelenecek.

Dayanıklılık ölçümleri kapsamında yaklaşık bir milyon araç tekerleği geçişine karşılık gelen aşınma koşullarının oluşturulması hedefleniyor. Mühendisler ayrıca sistemin 150 kilovata kadar kablosuz güç aktarımı sağlayıp sağlayamayacağını araştıracak. Bu kapasiteye ulaşılması halinde teknolojinin ağır ticari araçlarda da kullanılması mümkün olabilir.

Benzer kablosuz şarj sistemleri Fransa ve İtalya gibi ülkelerde de test ediliyor. Ancak Honda'nın geliştirdiği teknolojinin ne zaman ticari kullanıma sunulacağı henüz açıklanmadı. Projenin yaygınlaşması için araçların uygun alıcı donanımla üretilmesi ve yolların gerekli altyapıyla donatılması gerekiyor.