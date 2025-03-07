Küçükçekmece'de, Kanarya Mahallesi 1506 Sokak'ta bulunan 8 katlı 16 daireden oluşan binada oturan bir kişinin şikayeti üzerine yapıdan karot örneği alındı. İstanbul Aydın Üniversitesi'nden görevlendirilen bilirkişi heyetinin incelemelerinin ardından 30 yıllık binanın depreme dayanıksız ve sağa doğru eğimli olduğuna ilişkin rapor hazırlandı.

BİNA ÖNCE TAHLİYE DİLDİ SONRA MÜHÜRLENDİ

28 Şubat'ta tahliye kararı çıkartılan binada 3 Mart'ta zabıta ekipleri tarafından kontrol edilerek boşaltıldı. Ancak iddiaya göre, ev bulamadığı için binanın mührünü söküp binada bir süredir yaşamaya devam eden Suriyeli aile, zabıta ekipleri tarafından 6 Mart Perşembe günü saat 16.00'a kadar süre verilerek binadan çıkarıldı.

‘BİNANIN ETRAFINDAKİ HERKES TEHLİKEDE’

Mahalle sakini Zeynep Oğuz, "Geçen çatıdan küçücük bir parça koptu. Bizim çatımıza bir parça geldi ve çatımızı deldi. O parça koptuğu zaman bina sallandı. Gerçekten çok korktuk. Deprem olmasına gerek yok, bina çok kötü durumda. Kendiliğinden yıkılacak, bu vicdan azabıyla kim yaşayacak. Katliam mı olacak, binanın etrafındaki herkes tehlikede. Bizim bina tek değil. Gerçekten yetkiler ilgilensin istiyoruz. Yeter artık’’ ifadelerini kullandı.