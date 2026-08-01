İngiltere'de eski Adalet Bakanı David Lammy tarafından hayata geçirilen erken tahliye politikası, gelen sert eleştirilerin ardından kapsamlı bir incelemeye alındı.

Başbakan'ın düzenlemeyi askıya almasıyla birlikte Andy Burnham ve yeni Adalet Bakanı Alex Norris'e sunulan çözüm seçenekleri arasında, tecavüz suçlularının tamamının plan dışı bırakılması konuşuluyor.

Buna karşın, taksirle adam öldürme suçlularının erken tahliye ihtimali varlığını koruyor.

'KAZANILMIŞ İLERLEME' İLE ERKEN TAHLİYE

Yaklaşık 6 bin hükümlüyü ilgilendiren ve 2 Eylül'de yürürlüğe girmesi öngörülen plan, başlatılan acil inceleme nedeniyle geçici olarak durduruldu.

Cezaevlerindeki doluluk oranını düşürmeyi hedefleyen "kazanılmış ilerleme" sistemi, ağır suçluların cezalarının üçte ikisi yerine yarısını, hafif suçluların ise üçte birini infaz ederek serbest kalmasını öngörüyordu.

The Telegraph'ın analizine göre yeni seçeneklerin kabul edilmesi halinde 220'si çocuk tecavüzcüsü olmak üzere toplam 564 tecavüz suçlusu bu haktan yararlanamayacak.

Burnham ayrıca jürili yargılamaların sınırlandırılmasına yönelik adımları da yeniden değerlendireceğini belirterek adalete erişimin kısıtlanmaması gerektiğine dikkat çekti.

CEZAEVLERİ DOLULUK REKORU KIRDI

Erken tahliye planı '2026 Ceza Yasası' çerçevesinde düzenlendiği için gerekli değişikliklerin Parlamentonun 1 Eylül'deki açılışıyla yapılması hedefleniyor.

Muhalefet kanadından Kemi Badenoch ve Gölge Adalet Bakanı Kieran Mullan, cinsel istismar mağdurlarıyla düzenledikleri basın toplantısında tahliyelerin tamamen engellenmesi için acil mevzuat çağrısında bulundu.

Adalet Bakanlığı verilerine göre ise Mart ayına kadar olan bir yıllık süreçte 50 binden fazla mahkumun cezaevine geri çağrılarak rekor kırıldığı açıklandı.

Bakanlık, bu artışta 70 binin üzerindeki erken tahliyenin ve suçluların 56 günlüğüne yeniden gözaltına alınmasını sağlayan kural değişikliklerinin etkili olduğunu doğruladı.

Eski Adalet Bakanı Lammy, ciddi suçluların serbest bırakılmaması durumunda cezaevlerinin altı ay içinde tamamen dolacağını belirterek kararı savunmuştu.

Adalet Bakanlığı sözcüsü ise kamu güvenliğinin her zaman birinci öncelik olduğunu vurguladı.

Sözcü, devralınan cezaevi krizini çözmek ve mağdurları korumak adına gerekli adımların atıldığını belirterek, Eylül ayında başlayacak sürecin doğru bir politika çerçevesinde yürütülmesi amacıyla durdurulduğunu aktardı.