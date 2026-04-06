ABD’nin batısındaki en kritik su kaynaklarından biri olan Utah’taki Büyük Tuz Gölü’nde, su seviyesinin kritik seviyelere gerilemesi beklenmedik bir keşfe kapı araladı. 1986 yılından bu yana yüzey alanının yarısından fazlasını kaybeden ve kurumaya yüz tutan göl yatağında, 15 metre yüksekliğe ulaşan sazlıklarla kaplı dairesel tümseklerin ortaya çıkması bilim dünyasını harekete geçirdi.

Farmington Körfezi olarak bilinen bölgede yoğunlaşan bu bitki örtüsü, yüzeyin altında gizli bir tatlı su kaynağı olduğunu ortaya koydu

Yapılan havadan elektromanyetik araştırmalar, kuruyan göl tabanının altında devasa bir yeraltı suyu rezervuarının varlığını resmen doğruladı.

GENİŞLİĞİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Bilim insanları, bu gizli rezervuarın tam olarak ne kadar geniş bir alana yayıldığını henüz netleştiremese de keşfin bölgedeki su krizi için yeni bir dönüm noktası olabileceğini belirtiyor. Pasifik Göç Yolu üzerindeki 300’den fazla türden yaklaşık 12 milyon kuşa ev sahipliği yapan ve bölgedeki kar yağışını besleyen göl için bu yeraltı suyu hayati bir önem taşıyor.

ÇEVRESEL RİSKLERE UMUT VERİYOR

Utah Su Kaynakları Bölümü’nün verilerine göre eyaletin tatlı su ihtiyacının %95’i kar örtüsünden karşılanırken, Büyük Tuz Gölü’nün çekilmesi yakındaki Salt Lake City’yi zehirli toz fırtınalarına maruz bırakıyordu.

Ortaya çıkan bu yeni tatlı su rezervuarı, ekosistemin korunması ve bölgedeki çevresel risklerin yönetilmesi açısından umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, gizemli tümseklerin altındaki bu su kaynağının derinliğini ve potansiyel kullanım alanlarını belirlemek üzere çalışmalarını derinleştiriyor.