Yılmaz Erdoğan’ın yıllar sonra Asım Noyan karakterine hayat verdiği Organize İşler: Karun Hazinesi, 16 Ekim’de Netflix’te yayınlandı. Sekiz bölümlük dizi, sosyal medyada izleyici yorumlarıyla gündeme gelirken yapımın IMDb puanı da dikkat çekti. Serinin önceki filmleriyle karşılaştırıldığında ortaya çıkan tablo, yeni yapımın beklentileri karşılamakta zorlandığını gösterdi.

IMDb PUANI SERİNİN ÖNCEKİ FİLMLERİNİN GERİSİNDE KALDI

Yılmaz Erdoğan’ın yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı Organize İşler, 2005 yılında izleyiciyle buluştu. Dolandırıcı Asım Noyan’ın maceralarını anlatan film, zamanla Türk sinemasının sevilen komedi yapımları arasına girdi. Yıllar boyunca akıllarda kalan replikleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan serinin ikinci filmi Organize İşler: Sazan Sarmalı ise 2019’da vizyona girdi.

Serinin üçüncü halkası Organize İşler: Karun Hazinesi, bu kez sinema filmi yerine sekiz bölümlük bir Netflix dizisi olarak hazırlandı. Asım Noyan ve ekibini gizemli bir hazine haritasının peşine düşüren yapımda Kıvanç Tatlıtuğ, Demet Akbağ, Uraz Kaygılaroğlu, Bensu Soral, Şükran Ovalı ve Görkem Sevindik de rol aldı.

Ancak dizinin IMDb puanı 2,3 olarak kaydedildi. Böylece yapım, serinin önceki iki filminin puanlarının oldukça gerisinde kaldı.

İKİ FİLMİN PUANI DAHA YÜKSEK

IMDb verilerine göre 2005 yapımı Organize İşler 6,9 puan alırken 2019’da izleyiciyle buluşan Organize İşler: Sazan Sarmalı 6,1 puana ulaştı. Karun Hazinesi ise 2,3 puanla serinin en düşük puanlı yapımı oldu.

İZLEYİCİLERİN ELEŞTİRİLERİ GÜNDEMDE

Dizinin yayınlanmasının ardından sosyal medyada izleyici yorumları da öne çıktı. Özellikle bazı sahneler ve senaryoya yönelik eleştiriler gündeme gelirken, merakla beklenen yapımın izleyiciler arasında tartışma yarattığı görüldü.