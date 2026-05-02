Macaristan'ın yeni Başbakanı Péter Magyar 16 yıllık Viktor Orbán dönemini sona erdirdikten sonra kabinesini tamamladı.

Ancak büyük umutlar ve umut dolu demokrasi sözleriyle başa gelen Magyar, kayınbiraderini Adalet Bakanı olarak atayınca birçok Macar'ın hayalleri yerle bir oldu.

Kabine içinde bir aile ilişkisi bulunmasına yönelik endişeleri ise "kesinlikle anlaşılabilir" bulduğunu belirtti.

Magyar bu tercihin tamamen liyakate dayalı ve nesnel bir karar olduğunu savundu, kararın kendisi için de ciddi bir ikilem yarattığını itiraf etti.

KIZ KARDEŞİNİ İSTİFA ETMEYE İKNA ETMİŞ

Nisan ayında ilk 7 bakanını açıklayan lider Perşembe günü ekibinin geri kalanını kamuoyuna sundu. Bakanlardan biri kayınbiraderi Melléthei-Barna çıkınca, tartışmalar başladı.

Geleceğin başbakanı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada'nın kayınbiraderin mesleki yetkinliğini "sorgulanamaz" olarak nitelendirdi.

Magyar bu karşılık yeni Adalet Bakanının eşi olan kız kardeşi Anna Ilona Melléthei-Barna'nın hakimlik görevinden istifa edeceğini duyurdu.

Bu kararın güçler ayrılığı ilkesine gölge düşürmemek adına yapılmış büyük bir fedakarlık olduğunu vurguladı.

Magyar açıklamasında "Kararım siyasi bir hesaplaşmaya değil hazırlıklı olma durumuna dayanıyordu. Asıl soru dürüstlükle ve ahlakla işleyen insani bir Macaristan'ı en iyi kimin temsil edebileceğiydi. Orban'ın partisi, Macaristan'da hukuk devletini ve kanun önündeki eşitliği yok etti. Tüm bunları düzeltmek için bu devasa ve tarihi görevi yerine getirebilecek liyakate sahip birini aradım" dedi

AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLERİNİ DÜZELTİYOR

Yeni hükümetin 9 Mayıs Avrupa Günü’nde göreve başlaması bekleniyor. Magyar bu süreçte Brüksel ile ilişkileri onarmak için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.

Bu görüşmenin temel amacı hukuk devleti endişeleri nedeniyle dondurulan milyarlarca avroluk AB fonunun serbest bırakılmasını sağlamaktı.

Brüksel yetkilileri Macaristan’ın fonlara kavuşması için Ukrayna konusunda uyumlu kalmasını ve demokratik ilkelerde somut ilerleme kaydetmesini bekliyor.

Macaristan’ın yeni dönemi Schuman Bildirisi’nin yıl dönümünde resmen başlayacak.

Bu sembolik tarih ülkenin Avrupa Birliği ile yeni bir sayfa açma niyetini de simgeliyor.