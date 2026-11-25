Barselona'nın toplu taşıma şirketi TMB'nin filosunda bulunan hidrojenli otobüslere yakıt sağlayan Zona Franca bölgesindeki üretim tesisinde meydana gelen teknik arızalar, ulaşım hizmetlerinde aksamalara yol açtı. Fosil yakıt tüketimini azaltmak ve karbon salımını düşürmek amacıyla hizmete alınan otobüslerin bir bölümü, yeterli miktarda hidrojen sağlanamadığı için garajlarda bekletilmeye başlandı.

YAKITI BAŞKA TESİSLERDEN GETİRMEYE BAŞLADILAR

Enerji şirketi Iberdrola tarafından işletilen tesiste hidrojen üretiminde kullanılan elektroliz cihazlarında ve vana sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle yakıt tedariki sekteye uğradı.

Otobüslerin tamamen hizmet dışı kalmasını önlemek amacıyla farklı üretim tesislerinden tankerlerle hidrojen taşınmaya başlandı. Ancak bu yöntem, filonun günlük yakıt ihtiyacının tamamını karşılamakta yetersiz kaldı.

Hafta sonları tehlikeli madde taşımacılığına yönelik uygulanan kısıtlamalar da hidrojen tedarikini zorlaştırdı. Yakıt sıkıntısı nedeniyle bazı otobüs hatlarında sefer aralıkları uzarken yolcuların bekleme süreleri de arttı.

14,5 MİLYON EUROLUK ANLAŞMA İMZALANMIŞTI

Barselona'nın toplu taşıma şirketi ile Iberdrola arasında hidrojen tedariki için 10 yıllık, 14,5 milyon euro değerinde bir anlaşma imzalanmıştı. Yaşanan aksaklıkların ardından TMB, sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle tazminat talep etmeye hazırlanıyor.

Barselona'nın toplu ulaşımda fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltmak amacıyla hayata geçirdiği hidrojenli otobüs projesinde yaşanan kriz, alternatif yakıtlarla çalışan araçlar için kesintisiz enerji tedarikinin önemini de ortaya koydu.

Üretim tesisindeki arızaların giderilmesi için çalışmalar sürerken hidrojenli otobüslerin tamamının yeniden hizmete alınmasının birkaç haftayı bulabileceği belirtiliyor.