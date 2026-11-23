ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan ve küresel hava trafiğinin en yoğun kavşaklarından biri olan San Francisco Uluslararası Havalimanı (SFO), ciddi bir zemin çökmesi tehlikesiyle karşı karşıya. San Francisco Körfezi’ndeki sulak alanların ve sığ suların doldurulmasıyla inşa edilen dev tesisin zemini, üzerindeki terminallerin ve pistlerin yarattığı muazzam basınca dayanamayarak yılda yaklaşık 1 ila 2 santimetre alçalmaya devam ediyor.

KÖRFEZ ÇAMURU DEV AĞIRLIĞI TAŞIYAMIYOR

Mühendislik harikası olarak gösterilen havalimanının altındaki yumuşak "körfez çamuru" tabakası, aradan geçen on yıllara rağmen sıkışmasını henüz tamamlamadı. Uzmanlar, hem dolgu malzemesinin doğal oturma sürecinin devam etmesi hem de ağır gövdeli yolcu uçaklarının yarattığı sürekli titreşim nedeniyle zemin kaybının kaçınılmaz olduğunu vurguluyor. Japonya’daki Kansai Havalimanı’nda yaşanan benzer dramın ardından gözlerin çevrildiği tesiste, uydu radar ölçümleriyle her milimetrelik hareket anlık olarak takip ediliyor.

PİSTLERİN YARISI SULAR ALTINDA KALABİLİR

Sorunu çok daha kritik hale getiren asıl etken ise iklim değişikliğine bağlı olarak körfezdeki su seviyesinin sürekli yükselmesi. İklim bilimciler ve jeologlar tarafından hazırlanan projeksiyonlara göre, havalimanındaki zemin çökmesi ile su yükselişi aynı hızda devam ederse yüzyılın sonuna doğru pistlerin neredeyse yarısı su altında kalma riskiyle yüzleşecek. Özellikle şiddetli fırtınalarda ve yüksek gelgit dönemlerinde taşkın tehlikesi şimdiden operasyonları tehdit eder boyuta ulaştı.

DEV DENİZ DUVARLARI İÇİN MİLYAR DOLARLIK PLAN

Bölgedeki havacılık ve altyapı otoriteleri, yılda milyonlarca yolcuyu ağırlayan bu stratejik merkezi kurtarmak için kapsamlı bir koruma kalkanını devreye soktu. Havalimanının çevresini tamamen saracak daha yüksek ve güçlendirilmiş deniz duvarlarının inşası için dev bütçeler ayrıldı. Zemin güçlendirme çalışmaları ve taşkın bariyerleriyle havalimanının ömrünü uzatmaya çalışan yetkililer, doğanın ve yerçekiminin yarattığı bu sessiz tehdide karşı zamana karşı yarışıyor.