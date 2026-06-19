İstanbul Fatih'te bulunan Büyük Valide Hanı'nın çatısında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.