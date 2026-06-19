İstanbul Fatih'te bulunan Büyük Valide Hanı'nın çatısında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
İstanbul Fatih'te bulunan Büyük Valide Hanı'nın çatısında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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