Yargı, göreve geldiği günden beri uygulamalarıyla tartışılan Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin’in bir icraatına engel oldu. Teknik eğitimi vatan savunmasıyla birleştiren bir tarihin yok olması önlendi.

1905 yılında ‘Mekteb-i Sanayi’ adıyla kurulan okulun öğretmen ve öğrencileri Kurtuluş Savaşı sırasında önemli görevler üstlendi. Okul, mühimmat üretip cepheye göndererek, Ulu Önder Atatürk’ün kazandığı zafere katkıda bulunmuştu. Koridorları tarih kokan Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 121 yıldır binlerce öğrenciyi meslek sahibi yaptı.

Ankara’nın Ulus semtindeki okul binası 1931 yılına kadar ‘Maarif Velaketi ve Milli Müdafaa Vekaleti’ adıyla Milli Eğitim ve Milli Savunma Bakanlıklarına ev sahipliği yaptı. Kurtuluş Savaşı sırasında da okulun dershane ve atölyelerinde cephane üretildi.

BAKANLIK BİNASI

Deneyimli eğitimci Mukaddes Koşucu’nun okul müdürlüğünü yaptığı okulda, ülke sanayisi için nitelikli elemanlar yetiştiriliyor. Lisede halen bilişim, elektik, elektronik, tesisat ve eklimlendirme gibi alanlarda eğitim veriliyor.

Okulun kapatılma girişimi, Eğitim İş Sendikası’nın hukuki mücadelesiyle durduruldu.

MEB Bakanı Yusuf Tekin, icraatlarıyla sık sık gündeme geliyor.

İŞLEMLERİ İPTAL ETTİ

Mahkeme kararında, “MEB’in ileri sürdüğü ‘Fiziki mekânların yetersizliği ve teknolojik altyapı eksikliği’ okulun kapatılması için yeterli bulunmadı. 681 öğrencisi olan okulun binasının da sağlam olduğu vurgulandı. Ankara 27. İdare Mahkemesi okulun kapatılması ve Anadolu Meslek Programı kontenjanının iptal edilmesine ilişkin işlemlerin iptaline karar verdi.

Teknik eğitimden vatan savunmasına

1905 yılında kurulan okul, Kurtuluş Savaşı’nın en zor zamanlarında Milli Mücadele’ye aktif destek verdi. Okulun atölyelerinde askerler için silah tamiratı, mühimmat kutuları ve çeşitli teknik malzemeler üretildi ve savaşın kazanılmasında önemli görevler üstlendi.

Ayrıca Atatürk’ün naaşının 1953 yılında Etnografya Müzesi’nden Anıtkabir’e nakledilmesinde de bu okulun öğretmen ve öğrencileri görev aldı. Meslek Lisesi, teknik eğitimi vatan savunmasıyla birleştiren sembolik bir kurumdur.