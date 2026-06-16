Sadece 2,02 kilometrekarelik bir alana sahip olan Monaco Prensliği, yaklaşık 39 bin kişilik nüfusuyla dünyanın en yoğun yerleşim bölgelerinden biri konumunda. Bu mikro devlet, yüz ölçümü olarak 5,40 kilometrekarelik İstanbul Büyükada'dan yaklaşık iki buçuk kat daha küçük bir toprak parçası üzerinde yer alıyor.

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİNDEN 15 KAT DAHA KÜÇÜK

World Population Review verilerine göre kişi başına düşen Gayri Safi Yurt İçi Hasılası 227.073 dolar olan ülke, coğrafi büyüklük ile refah arasındaki doğrusal ilişkiyi tamamen yıkıyor. Monaco'nun toplam yüz ölçümü, Ankara'daki Atatürk Orman Çiftliği'nden 15 kat, İstanbul'daki Belgrad Ormanı'ndan ise yaklaşık 27 kat daha küçük bir alana tekabül ediyor.

METREKARE BAŞINA 100 BİN AVROLUK EMLAK PİYASASI

Prenslikte gayrimenkul fiyatları küresel ölçekte rekorlar kırmaya devam ediyor. Metrekare başına 100 bin avroyu aşan fiyatlarla dünyanın en pahalı emlak piyasasına sahip olan ülkede ev kiralamak veya satın almak isteyenlerin, yerel bir bankada en az 500 bin avro mevduat bulundurduğunu resmi olarak kanıtlaması şart koşuluyor.

Monaco'nun elinde bulundurduğu devasa servetin büyük bir kısmı, zengin yatırımcılara ve küresel şirketlere sağladığı vergi avantajlarından kaynaklanıyor. Fransa vatandaşları hariç tutulmak üzere ülkede yerleşik kişilerden hiçbir şekilde gelir vergisi alınmazken, şirketler için de oldukça düşük vergi oranları uygulanarak küresel sermaye bölgeye çekiliyor.

MALİ EYLEM GÖREV GÜCÜNÜN GRİ LİSTE KARARI

Prens II. Albert liderliğinde anayasal monarşi ile yönetilen Monaco, bağımsız bir devlet olmasına rağmen askeri savunma ihtiyacını tamamen Fransa üzerinden karşılıyor. Avrupa Birliği üyesi olmamasına rağmen Fransa ile geçmişte yapılan özel anlaşmalar doğrultusunda resmi para birimi olarak avro kullanılıyor.

Son dönemde kontrolsüz finansal hareketliliği nedeniyle uluslararası alanda eleştirilen prenslik, kara para aklama iddialarıyla gündeme geldi. Finansal şeffaflık konusundaki bu açıklar sebebiyle Monaco, Haziran 2024'te Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından yoğun denetim altına alınarak gri listeye dahil edildi.

YOKSULLUK ORANI SIFIR

Sıfır yoksulluk oranına ve 85,8 yıl ile dünyanın en yüksek yaşam beklentisine sahip olan Monaco'da yerel halk lüks standartlarda yaşıyor. Ancak ülkedeki yüksek maliyetler ve coğrafi sınırların dar olması nedeniyle iş gücü piyasası tamamen komşu ülkelere bağımlı hale geldi.

Ülkedeki hizmet, üretim ve lojistik sektörlerinin yürütülmesi için her gün Fransa'dan 30 binden fazla, İtalya'dan ise 5 bin 800'den fazla işçi günübirlik olarak Monaco'ya gelip çalışıyor ve akşam saatlerinde ülkeden ayrılıyor.

Lüks kumarhaneleriyle ünlü Monte Carlo Casino ve dünyaca prestijli Monaco Grand Prix yarışları ülke ekonomisine devasa bir turizm girdisi sağlıyor. Kültürel ve bilimsel alanda da öne çıkan prenslik, tarihi Oşinografi Müzesi'ne ve dünyada koruma altına alınan ilk deniz habitatlarından birine ev sahipliği yapıyor.