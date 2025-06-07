İstanbul’daki Fener Rum Patrikhanesi, Büyükada’da yer alan ve uzun süredir kullanım dışı olan tarihi Rum Yetimhanesi binasının geleceğine ilişkin önemli bir karar aldı.

YETİMHANE OTEL OLUYOR

Patrikhanenin en yüksek karar organı olan Sen Sinod Meclisi, 3 Haziran 2025’te gerçekleştirdiği toplantıda, yıllardır kaderine terk edilmiş yapının ekolojik standartlara uygun bir otel olarak yeniden işlev kazanmasına oybirliğiyle karar verdi.

Toplantıda, toplum temsilcilerinden Laki Vingas’ın bilgilendirmesinin ardından yapılan değerlendirmede, restorasyon için daha önce yapılan tüm finansman arayışlarının sonuçsuz kaldığı vurgulandı.

Patrikhane tarafından hazırlanan fonksiyon belirleme raporları incelendikten sonra, yapının Prens Adaları’nın mimari ve sosyal dokusuna uyumlu bir turizm yapısı olarak değerlendirilmesi kararlaştırıldı.

Sen Sinod Meclisi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bahse konu karar, yıllar boyunca cemaatin ihtiyaçlarına hizmet etmiş Rum Yetimhanesi’nin mirasına saygı duyularak, ve Prens Adaları’nın ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayacağı inancıyla alınmıştır.”

Patrikhane, otele dönüştürme sürecine dair somut adımların önümüzdeki günlerde belirlenecek uzman heyet aracılığıyla atılacağını duyurdu.