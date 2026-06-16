Reddit dünyası, bir kullanıcının büyükannesinin evinde yaptığı şok edici keşfi konuşuyor. Oldukça fazla eski eşya biriktirdiği bilinen yaşlı kadının, yıllar boyunca evinin bir köşesinde sakladığı gizemli bir resim, sosyal medyada adeta bir hazine avı çılgınlığı başlattı. TNT_dog adlı kullanıcının, animasyon meraklılarının buluştuğu AnimationCels topluluğunda paylaştığı bir fotoğraf, koleksiyoncuların iştahını kabarttı.

Paylaşılan fotoğraftaki eserin, Disney’in 1955 yapımı efsanevi "Lady and the Tramp" (Hanımefendi ile Serseri) animasyon filmine ait, elle boyanmış orijinal bir yapım karesi (animation cel) olduğu anlaşıldı. Resimde, Cocker Spaniel cinsi ünlü köpek Lady, sahibi Jim tarafından şefkatle okşanırken görülüyor.

Eseri asıl paha biçilemez kılan şey ise arkasındaki altın etiket. Bu özel mühür, resmin dijital teknolojiler öncesinde, filmin yapımında bizzat kullanılan orijinal ve tek bir çizim olduğunu kanıtlıyor. Yani karşımızda sadece güzel bir resim değil, sinema tarihinin canlı bir parçası duruyor.

Reddit ikiye bölündü: "Büyükannenin Hazinesi" satılmalı mı, saklanmalı mı?

Gönderinin altına binlerce yorum yağarken, platformda hararetli bir "sat / sakla" tartışması başladı. Olayın büyümesi üzerine, ünlü sanat galerisi Wonderful World of Animation'ın resmi hesabı da tartışmaya dahil oldu ve çizimle ilgili şu çarpıcı analizi paylaştı:

"Bu kesinlikle orijinal bir başyapıt. Lady’nin kadrajı bu kadar kapladığı büyük ve net çizimler çok nadirdir. Bizim galerimizde bu eser rahatlıkla 1.200 ile 2.500 dolar arasında alıcı bulur."

Bu profesyonel değer biçmenin ardından kullanıcılar iki kampa ayrıldı:

"Asla Satma, Çerçevelet!" Grubu: Comfortable_Job4970, Pikapetey ve Affectionate-Yam7459 gibi popüler kullanıcılar, paranın geçici olduğunu savundu. Onlara göre bu resim büyükanneden kalan paha biçilemez bir aile yadigarıydı ve hemen en kaliteli camla çerçeveletip evde saklanmalıydı.

"Hemen Sigortala!" Grubu: Koleksiyon dünyasına hakim olan graffiksguru gibi isimler ise eserin evde savunmasız bırakılmaması gerektiğini, gelecekte daha da değerleneceğini belirterek resmin acilen en az 2.500 dolara sigortalatılması gerektiğini önerdi.

Büyükannenin tozlu raflarından çıkan bu 1955 yapımı Disney şaheserinin akıbeti hala belirsizliğini korurken, gönderi platformun en çok konuşulan başlıkları arasındaki yerini koruyor.