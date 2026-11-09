Canlı büyükbaş hayvan ihracatında hava yolunun kullanılması, özellikle uzun mesafeli sevkiyatlar açısından yeni fırsatlar sunuyor. Uçakların dönüş seferlerindeki boş kapasitenin değerlendirilmesiyle taşıma maliyetlerinin azaltılması amaçlanıyor.

UÇAKLARLA 5 İLA 20 BÜYÜKBAŞ HAYVAN TAŞINIYOR

Hava yoluyla gerçekleştirilen sevkiyatlarda genellikle 5, 10 veya 20 büyükbaş hayvan taşınıyor. Sığırlar, uçuş sırasında güvenli şekilde yolculuk edebilmeleri için özel olarak hazırlanan bölmelere yerleştiriliyor.

Uçaklarda sıcaklık ve havalandırma koşulları kontrol edilirken hayvanların su ve yem ihtiyaçlarının karşılanmasına da dikkat ediliyor. Deniz yolculuklarına kıyasla daha kısa sürede tamamlanabilen uçuşlar, özellikle uzak mesafelere yapılacak gönderimlerde avantaj sağlıyor.

Arjantinli ihracatçılar, Afrika'ya canlı büyükbaş hayvan sevkiyatları gerçekleştirirken yeni gönderimler için de hazırlıklarını sürdürüyor.

50 YILLIK YASAK KALKTI SEVKİYATLAR BAŞLADI

Arjantin'de kesim amacıyla canlı büyükbaş hayvan ihracatını engelleyen yasak, 1973 yılında yürürlüğe girmişti. Şubat 2025'te kaldırılan yasakla birlikte hayvanların bu amaçla yurt dışına satılmasının önü açıldı.

Yasağın kaldırılmasının ardından canlı hayvan ihracatında farklı taşıma seçenekleri değerlendirilmeye başlandı. Bunlardan biri olan hava yolu taşımacılığı, özellikle az sayıda hayvanın uzak ülkelere gönderilmesinde alternatif oluşturuyor.

Ancak uçakla sevkiyatın yüksek maliyeti, yöntemin büyük ölçekli ihracatta yaygınlaşmasını zorlaştırıyor. Binlerce büyükbaş hayvanın taşınması gereken gönderimlerde deniz yolu önemini korurken, boş dönen kargo uçaklarının kullanılmasıyla yeni ticaret olanakları oluşturulması hedefleniyor.