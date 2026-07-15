BÜYÜKÇEKMECE 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

BÜYÜKÇEKMECE 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO : 2024/907 Esas

KARAR NO : 2025/499

SANIK :DONIYOR MATYAKUBOV, Bakhtıyor ve Dılbar oğlu, 18/02/1992 KHOREZM doğumlu,İnönü Mah. Büyükdereboyu Sok. Ülker Apt. No: 55/5 Ataşehir/ İSTANBUL adresinde

SUÇ : 5607 Sayılı Yasanın 3/18.Maddesine Muhalefet

SUÇ TARİHİ : 23/01/2024

SUÇ YERİ : İSTANBUL/BEYLİKDÜZÜ

KARAR TARİHİ : 30/09/2025

KARAR TÜRÜ : H.A.G.B.

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda:

Kaçak eşya tasfiye edilmiş ise tasfiye bedelinin Hazine adına irad kaydına, tasfiye edilmemiş ise 5607 sayılı Yasanın 13/1. maddesi delaleti ile TCK'nun 54/4. maddesi uyarınca müsaderesine

Katılan kendini vekil ile temsil ettiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenen 30.000,00 TL vekalet ücretinin sanıktan alınarak katılan kuruma ödenmesine,

Dosyada yapılan yargılama giderlerinin 6352 sayılı Kanunun 100. maddesi ile değişik CMK.nun 324/4. maddesi uyarınca 6183 sayılı Kanunun 106. maddesinde belirtilen terkin edilmesi gereken miktarın altında kaldığı taktirde Hazine üzerinde bırakılmasına, bu miktarın üzerinde olduğu taktirde sanıktan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

Bu kararlara karşı CMK.nun 273. maddesi uyarınca hazır bulunan sanık müdafileri yönünden tebliğ, hazır bulunmayan katılan kurum vekili yönünden tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde isitnaf yoluna başvurulabileceğine, istinaf merciinin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesi olduğuna, istinaf talebinin Mahkememize verilmek veya Mahkememize gönderilmek üzere bir dilekçe verilmesi İle yahut tutuklu/hükümlü bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek veya zabit katibine yapılacak beyanının tutanağa geçirilerek hakime onaylatılması ile mümkün ve geçerli olacağına,

Dair sanık müdafilerinin yüzüne karşı,sanığın ve katılan kurum vekilinin yokluğunda açık duruşmada verilen karar, açıkça okunup usulen anlatıldı.30/09/2025

TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.13/07/2026

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