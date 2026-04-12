BÜYÜKÇEKMECE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

BÜYÜKÇEKMECE

3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/2 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, KARAAĞAÇ Mahalle/Köy, 201 Ada, 2 Parsel, satışa konu taşınmaz boş arsa konumundadır.

Adresi : Karaağaç Mah. Dostluk Cad. No:76 VeTürker Cad. No:44 Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 3.088,06 m2

İmar Durumu : 13.06.2003 onay tarihli 1/1000 ölçekli Büyükçekmece Göl Havzası Uygulama imar planında yer almakta olup, imar planında ayrık nizam KAKS:0.20, ticaret alanı olarak ayrılmıştır.

Kıymeti : 57.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 10:50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 20/05/2026 - 10:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 10:50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 10:50

10/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02446602