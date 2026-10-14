BÜYÜKÇEKMECE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. BÜYÜKÇEKMECE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/1011 Esas

DAVALI : GÜLER ÖNDOĞAN - 55282320186

Gül 11 A-4 D.3 Bahçeşehir Küçükçekmece/ İSTANBUL

Davacı Ali Öndoğan tarafından davalı Güler Öndoğan aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize yurt dışındaki adresinize davetiye çıkarılmış olup, tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce açılan davada, davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin 20 yıldan uzun bir süredir Almanyada lokanta işletmeciği ile uğraşmakta olup saygın bir iş insanı olduğunu, müvekkilinin Almanya da kazandığı parayla Türkiye'de yatırım yapmakta ve bu yatırımları için güvendiği kişilerden yardım aldığını, kendisi Türkiye'de bulunduğu sırada bir gayrimenkul satın almak istediği için gereken araştırmaları yapmış ve beğendiği daireyi satın almak için Alkom Gayrimenkul İnşaat Tic. Ltd. Şti. İle 12.10.2018 tarihli Satış Öncesi Sözleşmesi düzenlenmiş olup iş bu sözleşmesi gereği 225.000-TL satım bedeli üzerinden anlaştıklarını, müvekkilin söz konusu taşınmazı almak için gereken ödemeleri kendi banka hesabından para çekerek elden nakit olarak emlak şirketi ve satıcı refakatinde yaptığını, arasının iyi olmadığı kimselerden taşınmazlarını gizlemek isteyen müvekkili, devreye üçüncü kişiyi sokarak daha sonra kendisine devredilmek üzere malı üçüncü kişi adına aldığını, işbu dava konusu işlem olan inançlı işlem sadece kendini gizleme amacına hizmet eden müvekkilinin hayatın olağan akışına uygun bir şekilde üzerine kayıtlı taşınmazlarını kendisi kadar güvendiği eşi ve kayınvalidesi üzerine satın almış ve intikallerini yaptırdığını, Müvekkilinin kendisine en yakın gördüğü kişi olan eşi Davalı Güler Özkan (Öndoğan) üzerine İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi , Kavaklı Mahallesi, 563 Ada 4 nolu parsel 9 Nolu Bağımsız Bölümü satın aldığını, davalı Güler ÖNDOĞAN işbu davaya konu taşınmazı üzerine bu daireyi aldıktan sonra dava konusu kayıtlı taşınmazı müvekkiline devredeceği yönünde anlaştıklarını, davalı ile fırsat bulup beraber Türkiye'ye gidip söz konusu taşınmazı üzerine tescil edemediğinden bahisle dava konusu taşınmazın satışının iptali ve müvekkili adına tescil talebi ile huzurdaki davayı açtıklarından bahisle hali hazırda davalı Güler ÖNDOĞAN adına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazın tapu kaydının iptali ile söz konusu taşınmazın müvekkil Ali ÖNDOĞAN adına tescil edilmesine karar verilmesini talep etmiş olup;

Dosyanın duruşma gününün 15/01/2027 günü saat 09:50 olup davalının adresi tespit edilemediğinden davalı Güler Öndoğan'a dava dilekçesinin ilan edilerek, cevap dilekçesi ve delillerini sunması için 2 haftalık kesin mehil verilmiş olup 2 haftalık kesin süre içinde cevap vermediği takdirde vazgeçmiş sayılacağının ihtaratına ve cevap süresinin ilan tarihinden 7 gün sonra başlatılması hususu Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 06/10/2026

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