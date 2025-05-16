T.C.

BÜYÜKÇEKMECE 5. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/966 Esas

Konu: Gerekçeli Karar Evrakı İlanen Tebliğ Hk. Davacı Erdal Ateş ile Davalı Yağmur Aşık arasında mahkememizde görülmekte olan Kiralananın Tahliyesi davası nedeniyle yapılan araştırmalara rağmen davalı Yağmur Aşık'ın adresi tespit edilemediğinden;



Mahkememiz dosyasından verilen 22/04/2025 tarihli gerekçeli karar evrakı davalı Yağmur Aşık'a;

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davanın kabulüne,-Davalının "Kavaklı Mahallesi, Ayasofya Caddesi, Bilim Yuva Sitesi 2. Kısım, No:18, A Blok D:14, Beylikdüzü/İstanbul" adresindeki taşınmazdan tahliyesine,

2-Karar yılı itibarı ile eksik kalan 187,8‬0 TL harcın davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

3-Davacı tarafından yapılan 14.507,20 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereğince 12.000 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-Artan avansın karar kesinleşince davacıya iadesine, dair davacı vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde mahkememize, bu mümkün olmadığı takdirde mahkememize gönderilmek üzere başka bir mahkemeye dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması sureti ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde karara karşı istinaf yasa açık olmak üzere verilen karar açıkca okunup, usulen anlatıldı. 22/04/2025" ihtarı ile ilanen tebliğ rica olunur.08.05.2025

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