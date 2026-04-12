BÜYÜKÇEKMECE 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

BÜYÜKÇEKMECE

7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No: 2023/1299

Karar No : 2026/159

İLAN VARAKASI

DAVACI : K.H.

KATILAN : İSPARK İSTANBUL OTOPARK İŞLETMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, [25999-37462-02585] UETS.

VEKİLİ : Av. HAYDAR POLAT, Halaskargazi Cd. Ünsal Çarşısı No: 172K.6 D.220 Şişli/İSTANBUL

SANIK : İBRAHİM MERRUŞ, Nasır ve Melek oğlu, 01/01/2004 HALEP doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yeni Mah. Şeyh Mehmet Sk. No.10 Kilis Merkez/KİLİS TC Kimlik No:99082707372

SANIK : MUHAMMED UBEYD, Yusuf ve Rukayya oğlu, 26/07/2004 KASTUN/HAMA doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. Mimarsinan Mah. Kartal Sok. No: 9 Büyükçekmece/İSTANBUL TC Kimlik No:99147589394

SUÇ : Hırsızlık

SUÇ TARİHİ : 18/07/2023

SUÇ YERİ : İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE

KARAR TARİHİ : 03/03/2026

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı bulunan sanık hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda mahkememizin 03/03/2026 Tarih 2023/1299 Esas 2026/159 Karar sayılı hükmü ile sanık MUHAMMED UBEYD hakkında "Hırsızlık (TCK.nun 141/1 mad.)" suçundan 1 Yıl Hapis cezası mahkumiyet kararı verildiği, sanığın yokluğunda verilen karar sonrasında tüm aramalara rağmen bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 Sayılı CMK.nun 234/12. ve 267. Maddeleri gereğince takip edilen 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş olacağı tebliğ olunur.

