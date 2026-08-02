BÜYÜKÇEKMECE 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/255 Esas 24.04.2026

İLAN

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/255 Esas

DAVALILAR : FARIDEH HADELI - 99057377692

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından 22/04/2026 tarihli 6 nolu celsede duruşma zabtı, dava dilekçesi ve bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşaret olunan duruşma zabtında özetle;

"1-Duruşma zabtı, dava dilekçesi ve bilirkişi raporunun davalı Farideh'e ilanen tebliğine,

2-Davacı tarafa davalı hakkında düzenlenen aciz vesikasını sunmak üzere gelecek celseye kadar kesin süre verilmesine,

Bu nedenle duruşmanın 07/09/2026 günü saat 10:10 bırakılmasına karar verildi."şeklindedir.

İşaret olunan dava dilekçesinde özetle;

"Davalılardan Farideh Hadeli'ye ait YAKUPLU Mah. 369 Ada 2 Parsel 10 nolu Bağ.Bölüm olan taşınmaza ilişkin; Alacaklılara zarar vermek kastıyla 22.03.2021 tarihinde yapılan; YAKUPLU Mah. 369 Ada 2 Parsel 10 nolu Bağ.Bölüm nitelikli taşınmazın satışına ilişkin tasarrufun müvekkili bakımından, İİK. 277. ve devamı maddelerindeki şartlara uygun olarak iptaline, mümkün olmadığı halde TBK. 19. maddesi gereğince muvazaa nedeniyle iptali ve müvekkili bakımından dava konusu taşınmazlar üzerinde alacak ve tüm fer’ ilerine yeter miktarda cebr-i icra yetkisinin verilmesine, İİK. 281/2 uyarınca dava konusu taşınmazın kaydına teminatsız ihtiyati haciz ve kötü niyetli üçüncü kişilere devrinin önlenmesi bakımından ihtiyati tedbir konulması talep edilmiştir." şeklindedir.

İşaret olunan bilirkişi raporunda özetle;

"Dava konusu taşınmazla ilgili olarak yukarda belirtilen incelemelerde bulunulmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda;

Taşınmazın avantajlı yanı: müstakil bir bina olması, yakın çevresinde; halkın yoğun olarak merkezlere yakın bir konumda olması, yapım yılının yakın bir zaman olması dezavantajlı yanları ise: binanın site içinde olması ve binanın bulunduğu çevredeki insanların alt gelir grubunda oldukları belirlenmiştir.

Yapılan İncelemeler Sonucunda;

• Dava Tarihi Olan; 24.12.2023 Deki Değeri: 2.500.000,00 TL, •

Resmi Satış Yapılan 22.03.2021 tarihindeki Değeri : 500.000,00 TL dir." şeklindedir.

Durusma Günü: 07/09/2026 günü saat: 10:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 24/04/2026

#ilangovtr Basın no ILN02522598