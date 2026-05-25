BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BŞK.

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN



Aşağıda özellikleri, şartları belirtilen 1 (bir) adet yer, 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü” ihale edilerek kiraya verilecektir.





Sıra No

Ada-Parsel

Adres

Yüzölçümü

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Kiralama Süresi



1

Türkoba Mahallesi, 599 parsel sayılı taşınmaz üzerinde, Vakit Sokak, No:2A, İç Kapı No:3 adresindeki kahvehane-çay ocağı

160 m² kapalı alan ve 80 m² açık oturma alanı

20.000,00 TL

(Aylık Kira)



21.600,00 TL

3 yıl



1-İhale sonucu belirlenecek kira bedellerine %20 KDV uygulanacaktır.

2-İhale Şartnamesi, Büyükçekmece Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde ücretsiz görülebilecek olup, aynı yerden 12.500,00 TL karşılığında temin edilecektir.

3-İhale 09.06.2026 Salı günü saat 10:00’da Büyükçekmece İlçesi, Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1 Büyükçekmece/İSTANBUL adresinde bulunan Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası C Blok 2. Kat Encümen Salonu’nda yapılacaktır.

4- İhaleye iştirak etmek isteyenler;

Özel Kişiler: Nüfus cüzdan fotokopisi, Adres Yerleşim Belgesi, Geçici Teminat Makbuzu, Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair belge, Şartname bedeline ait makbuz, ihale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyanı ve istekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen şartname örneği,

Tüzel Kişiler: Faaliyet Belgesi, İmza sirküleri, İhaleye katılacak kişinin noter onaylı yetki belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Ortak Katılım olması halinde ortaklık belgesi, Geçici teminat makbuzu, Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair belge, Şartname bedeline ait makbuz, ihale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyanı ve istekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen şartname örneği.

5-İhaleye iştirak etmek isteyen kişiler ihaleye katılmak istediklerini belirten dilekçe ile yukarıdaki belgelerle birlikte 08.06.2026 Pazartesi günü mesai bitimine (17:00) kadar Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1 Büyükçekmece/İstanbul adresindeki Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası C Blok Giriş Katta bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındılar karşılığında vererek müracaat edeceklerdir.

6-Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

7- 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler ile 83. ve 84. maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye katılamazlar. Bu yasayı saymayarak girenler arttırmaya girmiş ve üzerine ihale yapılmış bulunsa bile ihale bozularak yatırılmış teminatlar irad kaydedilir.

8-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.



#ilangovtr Basın no ILN02473504