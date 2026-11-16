Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün de aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 31 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.
Duruşmada, belediyedeki ruhsat işlemleri, bağış uygulamaları ve rüşvet iddiaları tartışıldı.
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik davada iş insanı Adem Çukur'un tahliyesine karar verdi.
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, Büyükçekmece Basketbol Spor Kulübü Başkanı Osman Yeşilgül ve iş insanı Mehmet Kılıç'ın tutukluluğu devam edecek.
Tutuklu sanıkların ve avukatlarının beyanlarını tamamlamasının ardından duruşmaya ara vermeden ara kararını açıklayan mahkeme bir sonraki duruşmayı 14 Aralık'a bıraktı.