İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde çıkan depo yangını çevrede hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Olay, Ulus Mahallesi İhsaniye Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binada meydana geldi. Binanın giriş bölümündeki elektrik malzemelerinin muhafaza edildiği depoda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, depodaki yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangının ardından depoda maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme yapılması bekleniyor.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.