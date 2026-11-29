İstanbul Büyükçekmece’de sabah saatlerinde kontrolden çıkan iş makinesinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Kaza, sabah saatlerinde Turgut Özal Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki iş makinesi, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALANAN OLMADI, TRAFİK NORMALE DÖNDÜ
Sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği kontrollerde, kazada ölen ya da yaralanan kimsenin bulunmadığı tespit edildi. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda, devrilen iş makinesinin vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.