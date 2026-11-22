İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen sürücünün yol açtığı kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle bir otomobilin kaldırıma savrulduğu kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü aranıyor.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Beyzade Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 DGP 306 plakalı otomobilin sürücüsü, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaparak o sırada caddeye çıkış yapan 34 DYC 069 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil kaldırıma çıkarken, kazaya sebebiyet veren sürücünün yaralılara yardım etmek yerine olay yerinden kaçtığı öne sürüldü.

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1’inin hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan sürücünün kimliğini tespit ederek yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan yaşanan feci kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hızla ilerleyen otomobilin caddeye çıkan araca büyük bir şiddetle çarptığı ve aracın savrulduğu anlar görülürken, kazanın hemen ardından çevredeki vatandaşların yaralıların yardımına koştuğu anlar da kameraya yansıdı.