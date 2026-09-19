Olay, Alkent 2000 Mahallesi’nde yapımı süren bir konutun inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çalışma sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle toprak kayması yaşandı.

Toprak kütlesinin altında 2 işçinin kaldığı bildirildi.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi. Bölgeye ulaşan itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri, göçük altında kalan işçilere ulaşmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin işçileri kurtarmaya yönelik arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.