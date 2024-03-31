BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2025/11063 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/11063 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Beylikdüzü İlçe, KAVAKLI(BEYLİKDÜZÜ) Mahalle/Köy, Bağlar Mevkii, 830 Ada, 3

Adresi : Sahil Mahallesi, Seren Sokak No: 16/4 Kılıç Marina Sitesi B2 Blok K: 1 Ve K: 2 D: 1 (Ters Dubleks) Beylikdüzü/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 7.809,91 m2

Arsa Payı : 132/12000

Kıymeti : 7.600.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Diğer : 1 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır. (99 yıllığına 1 TL bedelle kira şerhi) (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. 01/04/2022 tarih - 13155 yevmiye)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 10:09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 10:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/08/2026 - 10:09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/08/2026 - 10:09

29/04/2026 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02459415