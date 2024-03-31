BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.BÜYÜKÇEKMECE

İCRA DAİRESİ

2024/21243 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/21243 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, ESENYURT Mahalle/Köy, 3002 Ada, 45 Parsel,

Adresi : Namık Kemal Mahallesi, 14. Sokak No: 53 Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 141,91 m2

TAŞINMAZ Hisselidir. Hisse satılacaktır. Borçlunun 1/6 hissesi satılacaktır.

Kıymeti : 1.781.150,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 10:03

Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 10:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/08/2026 - 10:03

Bitiş Tarih ve Saati : 14/08/2026 - 10:03

29/04/2026(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02459430