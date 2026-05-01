BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2025/10153 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/10153 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, ÇAKMAKLI Mahalle/Köy, 293 Ada, 5 Parsel, İstanbul

Adresi : Çakmaklı Mah. Hadımköy Yolu Cad. No: 105/B, Ağaç Saray Evleri, B Blok, Zemin Kat, Daire:2 Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 7.676,43 m2

Arsa Payı : 15/1860

Kıymeti : 5.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : A M:55.09 m2 kısımda Bedaş lehine irtifak hakkı (Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. 25/12/1998 - 10562 yevmiye)

Diğer : Yönetim Planı: 01/02/2007

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 10:07

Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 10:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/08/2026 - 10:07

Bitiş Tarih ve Saati : 14/08/2026 - 10:07

29/04/2026 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

