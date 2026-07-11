BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2026/725 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/725 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, KAMİLOBA Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 2457 Ada, 1 Parsel, İstanbul İl ......

Adresi : Kamiloba Mahallesi, Çamlı Caddesi, No: 4/A, Güven Et Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 123,26 m2 Arsa Pay/Payda : 10/100

İmar Durumu : Konu taşınmazın bulunduğu parsel Kamiloba Mahallesi, 2457 ada 1 parsel sayılı taşınmaz 26.08.1983 onay tarihli ve 1/1000 ölçekli Celaliye Kamiloba Köyiçi Uygulama İmar Planında kısmen yol, kısmen blok nizam, 4 kat, konut alanında kalmaktadır. .....

Kıymeti : 3.260.000,00 TL KDV Oranı : %20

(daha fazla bilgi için yukarıda belirtilen İnternet adresi üzerinden satış ilanına, eki satış şartnamesine ve bilirkişi raporuna bakılması gerekmektedir. )

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 14:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 14:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 14:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 14:57

07/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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