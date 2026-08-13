BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.320.000,00

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Taşıt

07BHE912 Plakalı , 2023 Model , CITROEN Marka , OTOMOBİL Tipli , 10VRAE4025805 Motor No'lu , VF7VEEHZ7PZ020718 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Siyah , SATIŞA KONU ARACIN HALİ HAZIR DURUMU: Yapılan kontrollerde aracın kaportasında birkaç adet noktasal ezik mevcuttur. Ön tampon ve arka tamponda sürtme mevcuttur. Konu aracın iç döşemesi iyi ve temiz, ön konsol yerinde temiz, motor ve şanzıman yerindedir. Aracın ruhsatı yoktur. Kapıları kapalıdır. Hava yastıkları (airbag) , hava yastığı (airbag) kontrol kartı, hava yastığı (airbag) kablo sistemi ve hava yastığı (airbag) darbe swichleri kontrol edilememiştir. SBM kayıtlarında 09.06.2023 tarihinde olmak üzere 1 adet kazası mevcut olup kayıtlı hasarı yoktur.