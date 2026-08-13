BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Örnek No:54*
T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
2026/9387 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/9387 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.320.000,00
|1
|Taşıt
|07BHE912 Plakalı , 2023 Model , CITROEN Marka , OTOMOBİL Tipli , 10VRAE4025805 Motor No'lu , VF7VEEHZ7PZ020718 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Siyah , SATIŞA KONU ARACIN HALİ HAZIR DURUMU: Yapılan kontrollerde aracın kaportasında birkaç adet noktasal ezik mevcuttur. Ön tampon ve arka tamponda sürtme mevcuttur. Konu aracın iç döşemesi iyi ve temiz, ön konsol yerinde temiz, motor ve şanzıman yerindedir. Aracın ruhsatı yoktur. Kapıları kapalıdır. Hava yastıkları (airbag) , hava yastığı (airbag) kontrol kartı, hava yastığı (airbag) kablo sistemi ve hava yastığı (airbag) darbe swichleri kontrol edilememiştir. SBM kayıtlarında 09.06.2023 tarihinde olmak üzere 1 adet kazası mevcut olup kayıtlı hasarı yoktur.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 14:43
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 14:43
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 14:43
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 14:43
07/08/2026(İİK m.114/4)
#ilangovtr Basın no ILN02529082