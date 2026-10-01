BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2025/21200 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/21200 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, MİMARSİNAN Mahalle/Köy, 512 Ada, 1 Parsel, D/ 5. NORMAL KAT/-/27 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmaz satılacaktır. SATIŞA KONU TAŞINMAZ;İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 512 ada, 1 parsel 8.267,50 m2 alanlı Betonarme Dört Blok Ofis, İşyeri ve arsasının5/ 1000 arsa paylı kat mülkiyetli D Blok 5. Normal Kat 27 nolu Konutun tamamı E.... oğlu G..... S.....adına kayıtlı olduğu dosyasında bulunan 22.10.2025 tarihli tapu kaydından anlaşılmıştır. Satışa konu olan taşınmazlar: İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Sinanoba Mahallesi, Hayırlı Sokak, No:1 Lavinya Marmara Sitesi adresinde, mevcut tapunun 512 ada, 1 parsel sayılı 8.267,50 m2 alanlı arsa üzerinde birden çok B.A.K. yapının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Değer tespitine konu olan konutlar D Blok 5. Normal kat 26 ve 27 nolu konutlardır. Heyetimizce keşif mahallinde yapılan tespitlerde 26 ve 27 nolu konutların birleştirilerek kullanıldığı 27 nolu meskenin kapısının iptal edildiği kapısının olmadığı sadece 26 nolu dairenin kapısının mevcut olduğu iki dairenin birleştirilerek kullanıldığı tespit edilmi?tir. Mimari projeye göre ve keşif mahallinde yapılan tespitlerde 26 nolu ve 27 nolu meskenlerin her birinin ayrı ayrı 3+1 daire oldukları tespit edilmiştir. Meskenlerin 3 oda, 1 salon, mutfak, banyo, holve wc den müteşekkil olduğu oda ve salon taban alanlarının laminant parke, ara ıslak alanlarının (hol, banyo, balkon,mutfak ) gibi yerlerin taban alanları seramik, meskenin saten boyalı, kartonpiyerli, elektriği, suyu mevcut, doğalgaz ısıtma sistemli, mutfak dolapları mobilya, tezgahı granit, duvarları renkli fayans, banyosu klozetli lavabolu, duşakabinli, duvarları renkli fayans, iç doğramaları kapı kanat ve kasaları Amerikan kapı, dış doğramaları pencere kanat ve kasaları çift cam pimapen olduğu, mimari projeye göre meskenlerin her birinin net 105 m2 alanlı olduğu tespit edilmiştir. Meskenin yeni ve lüks bir site içerisinde 1.sınıf bir yapı olduğu tespit edilmiştir. Sitenin bahçe peyzajlı, otoparklı, havuzlu, güvenlikli merkezi bir konumda ana cadde üzerinde olduğu görülmüştür.

Adresi : Sinanoba Mahallesi, Hayırlı Sokak, No:1 Lavinya Marmara Sitesi D Blok 5. Normal Kat Daire:27 Büyükçekmece/İstanbul Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 8.267,50 m2

Arsa Payı : 5/1000

İmar Durumu: İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi,Sinanoba Mahallesi, 512 ada, 1 parsel1/1000 Ölçekli, 18.03.2016 Tasdik Tarihli BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİ MİMARSİNAN MERKEZ VE BATIKÖY MAHALLELERİ UYGULAMA İMAR PLANI kapsamında Emsal :1,60 Blok nizam 7 Kat Kısmen KONUT Alanında ve kısmen KONUT +TİCARET 7 Alanlarında kalmakta olduğu imar durumundan anlaşılmıştır

Kıymeti : 12.600.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: 13/08/2015-19111 yevmiye tarihli TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİ Diğer İrtifak Hakkı : İrtifat hakkının konusu giriniz..

10/02/2006-2883 yevmiye tarihli BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A. Ş BEDAŞ LEHİNE 99 YILLIĞI 1 YTL DEN KİRA ŞERHİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 11:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 11:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 11:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 11:13

30/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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